Lotus préparerait un Eletre électrique survolté pour boxer avec la Tesla Model X Plaid

Tout juste dévoilé, le Lotus Eletre pourrait se décliner en une inédite version embarquant trois moteurs, forte de 900 chevaux. Elle devrait rivaliser avec le nouveau Tesla Model X Plaid.

Il y a quelques jours, Lotus créait l’évènement en levant le voile sur son tout premier SUV électrique. Une grande première et un véritable tournant pour la marque, plus habituée aux petites sportives légères qu’aux mastodontes zéro-émission. Un virage à 180°, donc, pour le constructeur britannique, qui nous gratifie d’une auto branchée pourtant plutôt séduisante, et tout à fait dans l’air du temps, alors que les marques sont contraintes d’abandonner leurs modèles thermiques.

Pour l’heure, une seule version a été annoncée pour le lancement de ce nouveau Lotus Eletre. Celui-ci sera alors équipé d’un moteur électrique affichant une puissance de 600 chevaux, associé à une batterie dont la capacité est affichée à 100 kWh. Celle-ci lui permet alors de parcourir environ 600 kilomètres en une seule charge, qui pourra se faire à une puissance maximale de 350 kW grâce au système 800 volts.

Une nouvelle version à venir

On s’en doute que cette variante, la seule actuellement officialisée par Lotus, ne restera pas seule bien longtemps dans le catalogue. Selon les informations de Top Gear, la firme britannique, fondée par Colin Chapman, pourrait lancer une version encore plus performante du SUV électrique. Néanmoins, rien n’a encore été officiellement confirmé par le constructeur à ce sujet.

D’après le média anglais, un Lotus Eletre de 900 chevaux pourrait faire son apparition dans la gamme, à une échéance encore inconnue pour l’instant. Nos confrères affirment par ailleurs que cette variante, qui coiffera donc le catalogue, embarquera pas moins de trois moteurs électriques, dont deux installés sur l’essieu arrière. Associée à un poids qui devrait rester relativement contenu, cette motorisation devrait offrir des performances assez phénoménales à n’en pas douter.

Plus rapide qu’un Tesla Model X Plaid ?

Pour l’instant, aucune information concernant les performances de cette version n’a été révélée par Lotus. Mais selon nos confrères, celle-ci devrait être en mesure de réaliser le 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes, contre 2,9 secondes actuellement pour la variante forte de 600 chevaux « seulement ». Autant dire qu’il vaudra mieux avoir le cœur bien accroché. La vitesse maximale du SUV électrique survolté n’est quant à elle pas connue.

Quoi qu’il en soit, si cette déclinaison voit bel et bien le jour, elle pourrait alors rivaliser frontalement avec le nouveau Tesla Model X Plaid. Pour rappel, le SUV électrique affiche une puissance de 1 006 chevaux et réalise l’exercice du 0 à 100 km/h en seulement 2,6 secondes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.