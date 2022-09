5 bonnes raisons de choisir un matelas Emma en promotion pour les French Days

Envie de changer de literie et d’améliorer votre sommeil ? Pendant les French Days, le fabricant Emma fait baisser le prix de ses produits stars, du matelas à l'oreiller en passant par le sommier.

Parce que l’on passe en moyenne entre 25 et 27 ans à dormir au cours de notre vie, le choix de sa literie est capital. Sommier, matelas, oreiller ou couette, chaque élément à son importance si vous souhaitez bénéficier d’un sommeil sain et réparateur. S’il est capital de choisir un ensemble de bonne qualité et adapté à vos besoins, l’enveloppe nécessaire à un tel achat peut vite atteindre une somme astronomique.

Et c’est là qu’intervient Emma. Ce fabricant de literie, reconnu pour la qualité de ses produits, propose de belles remises à l’occasion des French Days. De quoi économiser jusqu’à 45 % sur l’ensemble de sa nouvelle literie. Et si l’argument du prix seul ne suffit pas à vous convaincre, sachez que les matelas Emma ont bien d’autres arguments en leur faveur.

Emma : des matelas adaptés à tous les types de dormeurs

Que vous ayez besoin d’un matelas souple ou ferme, d’un bon soutien lombaire ou d’un produit respirant, il y a fort à parier que vous trouverez votre bonheur au sein du catalogue Emma. Chaque matelas a en effet été conçu avec soin pour répondre à différents critères et assurer un confort maximum.

Pour commencer, les matelas Emma possèdent une base commune comprenant trois couches de confort : mousse Airgocell, mousse à mémoire de forme et mousse froide HRX. De quoi assurer confort, soutien et régulation de la température. Sur cette base viennent se greffer des couches supplémentaires en fonction des gammes de matelas :

Orginal : une quatrième couche constituée d’une housse thermorégulatrice et élastique vient proposer un bon équilibre entre souplesse et soutien ;

Hybride : ce matelas extrêmement performant ajoute deux couches à l’ensemble avec la même housse thermorégulatrice que l’Original et une couche de ressorts ensachés qui offrent un rapport souplesse/fermeté équilibré ;

Hybride Premium : bâti sur le même modèle que l’Hybride, ce matelas dispose de deux couches supplémentaires. Des micro-ressorts tout d’abord et surtout, une couche de mousse graphite qui permet de faire baisser la température du matelas d’environ deux degrés.

100 jours pour tester votre nouveau matelas

Choisir son matelas n’est jamais chose aisée, notamment lorsque l’on n’a pas l’occasion de le tester dans des conditions “normales”. Emma l’a bien compris et vous propose de le tester directement chez vous. Comment ? Eh bien tout simplement en vous permettant d’essayer votre matelas pendant 100 nuits, gratuitement.

Après l’achat d’un matelas Emma, vous avez donc un peu plus de trois mois pour décider si le modèle que vous avez choisi vous convient ou non. Si c’est le cas, tant mieux. Et si vous n’êtes pas satisfait, le fabricant reprend votre matelas sans poser de questions, à ses frais, et vous rembourse dans les deux semaines.

Un écosystème de literie complet

L’avantage qu’Emma possède face à la concurrence réside dans le fait que la marque propose tout un écosystème de literie au sein de son catalogue. Outre les habituels sommiers et matelas, vous pouvez aussi trouver des oreillers ergonomiques, des couettes, du linge de lit ou encore des surmatelas et des têtes de lits.

Pas besoin, alors, de multiplier les sources pour vous constituer votre nouveau coin nuit. Un petit tour chez Emma et tout est réglé. Cet écosystème est d’ailleurs mis à l’honneur pour les French Days avec un pack spécialement créé pour l’occasion, et qui regroupe tout ce dont vous avez besoin pour changer vos nuits :

un lit Select (sommier et tour de lit) ;

un matelas Emma Hybride (du 90×200 au 180×200) ;

deux oreillers Diamond Degree (sauf pour la dimension 90×200) :

un protège-matelas ;

une couette.

Cet ensemble est disponible à partir de 750,75 euros pour le format 90×200, ce qui représente une économie de 45 % sur la facture totale.

Les matelas Emma sont régulièrement récompensés

Emma se démarque aussi régulièrement par les multiples récompenses accordées à ses produits, matelas Hybride et Original en tête, par l’UFC-Que-Choisir. Pour rappel, l’UFC-Que-Choisir est la première association de consommateurs de France, dont la mission est d’informer au mieux les consommateurs sur les produits mis en vente, et de lutter pour leurs droits face aux fabricants et distributeurs.

C’est dans cette optique que l’association teste indépendamment de nombreux produits et décerne des prix aux meilleurs d’entre eux. En 2021, le Matelas Hybride a ainsi remporté le prix du “Meilleur Matelas” tandis que l’original a remporté le “Meilleur choix de Matelas” en 2016, 2017 et 2018. Preuve de sa qualité, ce dernier est aussi le matelas le plus vendu en France.

Emma : de grosses promotions pour les French Days

Débutés hier, et se terminant lundi, les French Days sont un moment idéal pour réaliser de bonnes affaires. À cette occasion, Emma a décidé de vous faire faire des économies et propose d’importantes réductions sur de nombreuses références de son catalogue, dont ses best-sellers : le matelas Original et le Matelas Hybride.

Pendant quelques jours, vous pourrez ainsi profiter du matelas Original, qui offre un soutien souple (et qui est fabriqué en France), avec une réduction de 15 %, soit 424,15 euros au lieu de 499 euros pour un matelas en 140×190.

Le matelas Hybride de son côté, qui mise sur un soutien plus ferme et ses ressorts ensachés pour proposer un juste équilibre, bénéficie d’une ristourne de 30 %. En optant pour un matelas en 160×200, vous ne paierez donc que 804,30 euros au lieu de 1149 euros.

Pour accompagner votre matelas flambant neuf, Emma vous propose de découvrir son sommier avec une réduction de 21 %. Si vous optez pour un sommier en 140×190, vous ne paierez que 212,51 euros au lieu de 269 euros. Sachez aussi que vous pourrez personnaliser votre sommier avec une tête de lit pour quelques dizaines d’euros supplémentaires.

Côté accessoire, vous pourrez par exemple découvrir l’oreiller à mémoire de forme Emma avec une réduction de 26 %, ce qui fait passer son prix de 69 euros à 51,06 euros.

Comme nous vous l’avons déjà précisé auparavant, Emma propose aussi un ensemble spécialement créé pour les French Days. Un pack tout compris qui comporte un matelas, un sommier, deux oreillers, un protège-matelas et une couette, le tout avec une réduction de 45 %. Idéal pour refaire toute sa literie à bon prix et en un seul coup.

Pour rappel, tous les matelas vendus par Emma bénéficient des 100 nuits d’essais et d’une garantie de 10 ans.