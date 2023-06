Les promos d’été AliExpress sont lancées : 5 perles tech à ne pas manquer

Inutile d’attendre les soldes d’été pour se faire plaisir. AliExpress propose dès aujourd’hui et jusqu’au 19 juin jusqu’à -70 % de remise sur les meilleures références tech du moment. Voici notre sélection des 5 plus belles offres AliExpress à saisir de toute urgence. Les stocks sont limités.

Cette année encore, AliExpress devance les soldes et donne dès aujourd’hui le coup d’envoi pour ses promotions estivales. C’est le moment idéal pour craquer pour ce smartphone premium dont vous rêvez secrètement depuis des semaines.

Jusqu’au 19 juin, le site marchand affiche jusqu’à 70 % de réduction sur son catalogue de produits high tech. Afin de vous aider dans votre quête de bonnes affaires, nous avons repéré pour vous les meilleurs bons plans du moment, avec en vedette des marques reconnues comme Google, Xiaomi, Roborock, ou encore Tineco. Les voici :

Mais les bonnes surprises ne s’arrêtent pas là. On vous guide pour faire le plein d’économies.

Retrouver les bons plans de l’été chez AliExpress

Encore plus de réduction grâce à ces codes promo

Alors que certaines références profitent de leur propre remise, AliExpress propose en complément une série de codes promo s’appliquant sur l’ensemble de votre commande. Ceux-ci doivent être indiqués au moment de la validation de votre panier :

dès 120 euros d’achat, obtenez 15 euros de remise avec le code FR15 ;

; dès 200 euros d’achat, obtenez 25 euros de remise avec le code FR25 ;

; dès 300 euros d’achat, obtenez 45 euros de remise avec le code FR45 ;

; dès 450 euros d’achat, obtenez 70 euros de remise avec le code FR70.

Et pour aller encore plus loin, AliExpress a mis en place la livraison sous 3 à 5 jours ouvrés sur une large sélection de produits. Les Juilletistes pourront donc recevoir leur colis avant de partir en vacances.

Google Pixel 7 : un smartphone premium à prix mini

Officialisé fin 2022, le Pixel 7 s’impose comme l’un des meilleurs photophones du marché et a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 9/10 lors des tests réalisés par Frandroid.

Ce puissant smartphone de 6,3 pouces est équipé de la seconde et dernière génération de puce Tensor, conçue par Google lui-même, et épaulée par 8 Go de mémoire vive. Une telle performance est saluée par les gamers, mais aussi par les amoureux de la photographie.

Sur ce point, inutile d’être un pro pour capturer de beaux clichés avec le Pixel 7. Non seulement, ce modèle embarque de bons capteurs de 50 et 12 mégapixels, mais en plus la firme de Mountain View a mis le paquet côté logiciel pour optimiser le rendu des photos et des vidéos, même de nuit. C’est sans compter les fonctionnalités additionnelles comme la Gomme magique pour supprimer en un clic une personne ou un objet sur une photo, ou encore l’Anti-flou, chargé d’améliorer automatiquement la netteté. Autant d’atouts qui font la force du Pixel 7.

Jusqu’au 19 juin, AliExpress fait chuter le prix de ce smartphone haut de gamme de 649 à 439 euros.

Redmi Note 12 Pro+ 5G : un appareil photo de 200 mégapixels

Dévoilé en mars dernier, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G est déjà en promotion chez AliExpress. Fidèle à sa réputation, ce nouveau Redmi Note dispose d’un excellent rapport équipement-prix et bénéficie d’une fiche technique assez surprenante.

Outre son magnifique écran OLED FHD+ (120 Hz) de 6,67 pouces, le Redmi Note 12 Pro+ 5G embarque à l’arrière un étonnant capteur photo de 200 mégapixels avec stabilisation optique d’image, auquel s’ajoute un capteur de 8 mégapixels pour la prise de vue à ultra grand-angle et un dernier de 2 mégapixels pour la macrophotographie.

Pour faire tourner correctement ces composants, Xiaomi a opté pour un SoC MediaTek Dimensity 1080, renforcé par 8 Go de mémoire vive. À cette configuration déjà robuste pour un smartphone abordable, s’ajoute une grosse batterie de 5000 mAh compatible avec la charge ultra-rapide 120 W. 19 minutes suffisent alors pour le recharger intégralement.

S’il a tous les arguments d’un modèle premium, le Redmi Note 12 Pro+ 5G est à seulement 314,99 euros chez AliExpress. Attention, pour profiter d’une telle remise, il faut faire vite, car les stocks sont limités.

Xiaomi Pad 5 : une puissante tablette à prix mini

Lancée en 2021, la Xiaomi Pad 5 est, aujourd’hui encore, une référence sur le marché des tablettes tactiles. Bien qu’abordable, celle-ci allie puissance et autonomie, deux qualités habituellement recherchées sur une tablette.

La Xiaomi Pad 5 est en effet alimentée par une puce Qualcomm Snapdragon 860 et par 6 Go de mémoire vive, une configuration adaptée tant à la productivité qu’au gaming. Et grâce à sa large batterie de 8720 mAh offrant une belle autonomie de 10 heures en gaming et de 16 heures en lecture vidéo, aucun risque que cette tablette ne vous lâche au beau milieu d’une partie.

Les gros consommateurs de vidéos en streaming ne sont pas en reste. Cette reine du multimédia a tout le nécessaire pour vous plonger dans la série phare du moment avec son écran 120 Hz de 11 pouces (2 560 x 1600 pixels) et ses quatre haut-parleurs Dolby Atmos.

Pendant quelques jours seulement, AliExpress vous permet de vous offrir cette excellente tablette notée 8/10 par Frandroid au prix de 275,99 euros.

Roborock S8 : il aspire et lave le sol à votre place

Sorti en mars dernier, le Roborock S8 est l’un des aspirateurs-robots les plus performants de la marque chinoise. Non seulement il se charge pour vous d’aspirer le sol avec une remarquable puissance de 6000 Pa, mais en plus, il le lave. Pour ce faire, le Roborock S8 est équipé d’une serpillère VibraRise, frottant carrelage et parquet à 3000 actions par minute.

Totalement autonome, l’appareil détecte automatiquement les tapis et élève alors la serpillère de 5 mm lorsqu’il passe dessus, tout en augmentant la puissance d’aspiration. Le Roborock S8 est également équipé d’un capteur infrarouge pour détecter puis éviter les obstacles sur son passage, ainsi que d’un capteur LiDAR pour cartographier son intérieur et programmer des routines de nettoyage.

Roborock a tout prévu pour vous décharger complètement de la corvée du ménage. Tout juste officialisé, cet excellent aspirateur-robot est déjà disponible chez AliExpress au prix réduit de 582,93 euros.

Tineco Floor One S5 Combo : il aspire liquides comme solides

Vous préférez garder la main sur le ménage ? Tineco propose le Floor One S5 Combo, un aspirateur-balai sans-fil intelligent, qui, comme le Roborock S8, aspire et lave simultanément le sol à l’eau claire.

L’appareil ajuste automatiquement la puissance d’aspiration et le débit d’eau en fonction du niveau de saleté détecté par ses capteurs, puis laisse derrière lui un sol propre et sec.

Si ce modèle n’apporte pas autant de liberté et d’autonomie qu’un aspirateur-robot, il présente d’autres avantages. Par exemple, cet appareil peut se transformer rapidement en aspirateur à main et ainsi ôter saletés et poussières aussi bien dans de petits recoins, sur les plinthes, sur un fauteuil, que sur les meubles. Et une fois le travail accompli, le Tineco Floor One S5 Combo s’auto-nettoie et sèche sa serpillère en un clic depuis sa base.

Jusqu’au 19 juin, cet aspirateur-balai 2-en-1, est proposé à seulement 306,45 euros chez AliExpress avec le code promo FR45.