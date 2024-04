Nouvelle marque, premier smartphone : le leak qui gâche tout

HMD arrive sous sa propre bannière en Europe. Son premier smartphone n'est plus un secret, il a été dévoilé par un marchand finlandais.

Après de longues années à construire les smartphones de Nokia, HMD veut voler de ses propres ailes. Le constructeur finlandais arrive avec un premier modèle que l’on peut découvrir officiellement grâce à la belle bourde d’un magasin en ligne (qui a depuis dépublié sa page).

Gigantti.fi est un compatriote de HMD, ce qui rend la gaffe toujours plus drôle. Le marchand Suomi-te (instant culturel Suomi = Finlande en finlandais) a en effet publié dans les grandes largeurs une belle fiche produit du Pulse Pro. Tous les détails y sont, jusqu’à ses visuels officiels et son prix bien sûr.

Je considère d’ailleurs souvent que c’est la donnée la plus importante pour apprécier correctement les suivantes, comme un plat au restaurant que l’on mangerait sans en connaître la douloureuse.

Un écran 90 Hz pour 180 €

Bref, ici on parle d’un smartphone à 179 €, donc pas de quoi casser sa tirelire. HMD arrive par la petite porte, mais avec un produit avec quelques caractéristiques intéressantes. On pense à son écran de 6,56 pouces. LCD certes et juste HD-ready (720p), mais 90 Hz. On sacrifie la précision au profit du confort d’utilisation, pour moi c’est un bon choix.

Pour l’animer, HMD choisit un Unisoc T606. La comparaison est nécessaire, c’est l’équivalent d’un Snapdragon 6xx de 2016. Malgré 6 Go de RAM, ce ne sera pas un foudre de guerre, mais rappelez-vous, 179 €. Une seule option de stockage : 128 Go.

La partie photo est garnie à l’arrière par deux capteurs de 50 et 2 mégapixels et d’un capteur de 50 mégapixels en façade pour les selfies.

Quelques années de mise à jour et maintenance facilitée

Une batterie de 5000 mAh devrait assurer une excellente autonomie sur cette petite configuration. Android 14 est même embarqué avec deux ans de mises à jour majeures et jusqu’à cinq ans en mises à jour de sécurité. En prime, HMD assure que sa réparabilité est très aisée.

Et ce petit ensemble tient dans un boîtier certifié IP52 et qui semble bien fini avec des mensurations raisonnables pour le prix, toujours. La fiche de Gigantti indique une épaisseur de 8,55 mm pour 196 g (163.19 x 75.02 x 8.55 mm).

