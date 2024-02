Cette nouvelle marque européenne de smartphones a eu une ancienne nouvelle idée

HMD devient Human Mobile Devices et en profite pour dévoiler l'ambitieux projet HMD Fusion.

Depuis plusieurs années, un nouveau fabricant européen s’est fait une petite place sur le marché du smartphone. Il s’agit d’HMD, une entreprise finlandaise développée notamment par Foxconn, Qualcomm, Google ou encore Nokia pour développer et commercialiser les smartphones Nokia sous Android.

Désormais, le fabricant veut récupérer son indépendance, et dévoile au MWC son nouveau nom : Human Mobile Devices. Dans les mois à venir, les consommateurs français vont donc découvrir les premiers smartphones HMD. Ils seront ajoutés au catalogue à côté des smartphones Nokia que le fabricant veut continuer de développer.

Fusion : le bricolage du smartphone

Le premier projet dévoilé par Human Mobile Devices est HMD Fusion. À l’été 2024, HMD va présenter un tout nouveau smartphone modulaire. Cela passera notamment par de nouveaux connecteurs sur le smartphone. Le kit de développement est d’ores et déjà accessible pour les bricoleurs qui aimeraient concevoir des modules pour le futur smartphone.

Le HMD Fusion sera doté d’une conception innovante de nouvelle génération, notamment de connecteurs matériels intégrés qui permettent d’étendre à l’infini les fonctionnalités du HMD Fusion grâce à ce que nous appelons des « tenues intelligentes »

Cela rappelle forcément les Moto Mods de Lenovo Motorola, ces modules magnétiques que l’on pouvait attacher aux smartphones de la marque pour leur ajouter des fonctions : un meilleur appareil photo, de la 5G, un clavier, etc. Quand une marque nous promet de changer nos habitudes, on est forcément enthousiaste à l’idée d’en savoir plus.

Il faudra désormais attendre cet été pour découvrir le tout premier smartphone Human Mobile Devices.

Notre journaliste Cassim Montilla est à Barcelone pour couvrir le MWC 2024 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.