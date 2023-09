Le marché des smartphones accueille une nouvelle marque européenne

HMD veut être plus que le relais des smartphones Nokia. L'entreprise finlandaise a donc décidé de lancer sa propre marque de smartphones.

Les noms comme Foxconn, Nokia Corporation, Google et Qualcomm sont familiers à tout amateur de technologie. Mais connaissez-vous leur lien commun ? Ils sont tous actionnaires de HMD, la coentreprise finlandaise qui s’est faite discrète, mais efficace, dans le secteur de la téléphonie mobile.

D’un passeur de relais à un joueur indépendant

Née de l’alliance entre d’anciens de la tech issus d’entreprises majeures comme HTC, Microsoft, et Nokia, HMD a tout d’abord joué le rôle de gardien de la marque Nokia dans le secteur de la téléphonie. Après avoir récupéré la licence Nokia, l’entreprise commercialisé depuis six ans des smartphones Nokia sous Android.

Mais HMD ne compte pas en rester là. Dans une annonce récente, l’entreprise a fait part de son ambition de franchir une étape majeure : « Nous créons une marque HMD originale ». Au-delà de la simple extension de portefeuille, c’est un message fort adressé au marché. HMD ne veut plus seulement être le relais de Nokia ; elle veut être un acteur indépendant, une force à part entière. Autrement dit, préparez-vous à voir arriver des smartphones HMD.

L’entreprise se vante d’être « l’une des plus grandes sociétés de smartphones en Europe » et s’apprête à fournir « des appareils mobiles de haute qualité et abordables ». Un pari ambitieux dans un marché saturé et ultra-concurrentiel.

Le cofondateur et PDG français de HMD, Jean-Francois Baril, confirme au passage que HMD continuera à vendre des smartphones Nokia.

Néanmoins, on comprend aussi sa volonté de s’émanciper de Nokia : cela permet d’améliorer la marge de ses produits, sans avoir à payer des royalties à Nokia Corporation pour chaque smartphone vendu.

Les produits Nokia en 2023

HMD a quelques arguments à faire valoir. L’entreprise finlandaise a commencé à concevoir des smartphones que l’on peut réparer soi-même. L’obsolescence programmée étant un sujet de plus en plus débattu, cette initiative de Nokia est louable.

Mais qu’en est-il de leurs produits actuels ? Nous avons eu l’opportunité de tester de nombreux smartphones Nokia. Le constat est clair : une interface Android épurée, agréable à l’œil et simple à utiliser, mais qui manque singulièrement de caractère. Ces appareils, malgré un rapport qualité-prix attrayant, peinent à se distinguer face à la concurrence, en particulier celle en provenance de Chine. Peut-être sue HMD peut changer ça avec sa propre marque.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.