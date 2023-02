Nokia annonce un smartphone pas cher et facile à démonter en partenariat avec iFixit

Lors du MWC 2023, Nokia a annoncé trois smartphones s'inscrivant dans la droite lignée de l'ambition « durable » de la marque. Voici les Nokia G22, C22 et C32. Le G22 en particulier est un peu plus ambitieux puisqu'il permet de changer soi-même sa batterie, son écran ou son port de charge grâce à un partenariat avec iFixit.

Depuis son association avec HDM, Nokia tente de revenir peu à peu dans le game des smartphones. Depuis un peu plus d’un an, la célèbre marque finlandaise mise tous ses pions sur la durabilité et des arguments qui se veulent écologiques.

En plus de ses trois nouveaux smartphones présentés plus bas à l’occasion du MWC 2023, la marque a annoncé s’engager dans une démarche pour faire fabriquer ses smartphones en Europe dès 2023.

Nokia G22 : comme un parfum de déjà vu

Dans un marché souvent pointé du doigt pour son poids dans le dérèglement climatique, il convient surtout de régler la question de la réparabilité des téléphones. Car le téléphone qui pollue le moins, c’est celui qu’on choisit de garder.

Dans cette optique, Nokia présente le G22, un smartphone conçu pour être réparable avec des outils très simples. La marque s’est associée avec iFixit et a même démontré la facilité de démontage et remontage de son téléphone en changeant une batterie en moins de cinq minutes lors d’une conférence de presse sur un Nokia G22.

Source : Nokia Source : Nokia Source : Nokia

En plus de la batterie, il est possible de remplacer le port de charge ou l’écran. En outre, le téléphone est équipé d’un dos en plastique 100% recyclé et offre deux ans de mises à jour majeures et trois années de patch de sécurité mensuels. La garantie est en outre étendue à trois ans.

Le Nokia G22 sera vendu à partir de 179 euros dans sa configuration de base (4 Go de RAM et 64 Go de stockage). Une version avec 128 Go de stockage est aussi proposée. Le téléphone se décline en gris et bleu.

Les kits d’adaptation pour le réparer coûte 5 euros sur iFixit. Quant au prix des pièces, il faudra débourser 30 euros pour une batterie neuve ou pour un port de charge. Nokia s’engage à ce qu’il y ait des pièces disponibles pendant 5 ans.

Fiche technique complète du G22 :

Réseau : 4G ;

OS : Android 12, 2 mises à jour OS ;

SoC : non précisé, octa-core jusqu’à 1,6 GHz ;

Mémoire : 3 à 4 Go de RAM LPDDR4X avec extension de mémoire virtuelle jusqu’à 3 Go supplémentaires ;

Stockage : 64 Go à 128 Go, support carte microSD jusqu’à 256 Go ;

Écran : HD+ 6,5 pouces ;

Appareil photo : 50 mégapixels avec autofocus, un macro de 2 mégapixels et un capteur selfie de 8 mégapixels ;

Batterie : 5000 mAh ;

Dimensions : 164,6 x 75,9 x 8,55 mm ;

Poids : 199,4 g ;

Autres : IP 52.

Nokia C32 et C22 : timide montée en gamme

Encore davantage tournés vers l’entrée de gamme, les Nokia C32 et C22 ne bénéficient pas des options de réparabilité du G22. Voici leurs fiches techniques complètes.

Source : Nokia Source : Nokia

Fiche technique du Nokia C32 :

Réseau : 4G ;

OS : Android 13 ;

SoC : Unisoc T606 ;

Mémoire : 4 Go de RAM avec extension de mémoire virtuelle jusqu’à 2 Go supplémentaires ;

Stockage : 64 Go à 128 Go, support carte microSD jusqu’à 2 To ;

Écran : HD+ 6,5 pouces, 20:9, 90 Hz, protégé par du Corning Gorilla Glass 3 ;

Appareil photo : 50 mégapixels avec un autofocus (f/1,8), un macro de 2 mégapixels, un capteur de proondeur de 2 mégapixels et un capteur selfie de 8 mégapixels (f/2,0) ;

Batterie : 5050 mAh, charge 20W ;

Dimensions : 162 x 76,19 x 8,48 mm ;

Poids : 199,4 g ;

Autres : IP 52.

Fiche technique du Nokia C22 :

Nokia C22 // Source : Nokia Nokia C22 // Source : Nokia

Réseau : 4G ;

OS : Android 13 (Go Edition) ;

SoC : non précisé, octa-core jusqu’à 1,6 GHz ;

Mémoire : 2 à 3 Go de RAM LPDDR4X avec extension de mémoire virtuelle jusqu’à 2 Go supplémentaires ;

Stockage : 64 Go, support carte microSD jusqu’à 256 Go ;

Écran : HD+ 6,5 pouces ;

Appareil photo : 13 mégapixels avec autofocus, un macro de 2 mégapixels et un capteur selfie de 8 mégapixels ;

Batterie : 5000 mAh, charge 10W ;

Dimensions : 164,6 x 75,89 x 8,55 mm ;

Poids : 196 g ;

Autres : IP 52, audiojack.

Les Nokia C32 et C22 se négocient respectivement à 149 et 129 euros, pour des configurations de bases avec 4 Go de RAM et 2 Go de RAM, pour 64 Go de stockage. Le Nokia C32 est disponible en noir, vert et rose, tandis que le C22 est disponible en noir et blanc cassé.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).