L’Apple TV accueille une nouvelle application pour mieux contourner les limites imposées par les plateformes de SVoD

Parmi les contraintes les plus agaçantes des plateformes de streaming, il y a le géoblocage. Un problème si l’on est en déplacement à l’étranger, mais tvOS vient récemment d’enrichir son arsenal pour contourner ces blocages avec une nouvelle application.

Proton VPN sur Apple TV // Source : Proton

Depuis sa fameuse mise à jour tvOS 17 lancée l’année dernière, l’Apple TV est en mesure de contourner certaines limites des plateformes de SVoD grâce aux VPN. Jusque-là, seul Google TV en était capable, autant dire que cette mise à jour était particulièrement attendue pour les clients de la marque à la pomme.

En l’espace de quelques semaines, des VPN comme Atlas VPN, ExpressVPN et NordVPN se sont enfoncés dans la brèche tvOS. L’un des derniers arrivés fut Surshark, disponible sur l’Apple TV depuis le mois de juin. Aujourd’hui, c’est au tour de Proton VPN d’entrer dans la danse.

Proton VPN débarque sur Apple TV… et l’Apple Vision Pro

Protéger sa vie privée, mais depuis le confort de son canapé ! C’est ainsi que Proton annonce dans son communiqué l’arrivée de son VPN sur tvOS. Chaque utilisateur avec un abonnement payant (Proton VPN Plus, Proton Unlimited, Proton Visionary) pourra ainsi regarder ses séries favorites en 4K, et ce « sans mise en mémoire tampon, ralentissement ou limitation » ajoute Proton.

Nous sommes fiers d’annoncer notre nouvelle application Proton VPN pour tvOS, qui était l’une des fonctionnalités les plus attendues et demandées par notre communauté, ainsi que notre compatibilité avec Apple Vision Pro. […] Les utilisateurs peuvent désormais garder leurs habitudes de streaming, leur activité en ligne et leur adresse IP confidentielles vis-à-vis de leurs fournisseurs de services Internet ou tout autre service tiers. David Peterson, General Manager Proton VPN

S’agissant du streaming, le VPN pourra bien sûr servir à contourner le géoblocage pour les abonnés en déplacement ou voyage à l’étranger. Aujourd’hui fort d’un parc de plus de 8 500 serveurs répartis dans 112 pays, le VPN suisse fait partie des offres les plus fiables et les plus performantes du marché, derrière le trio gagnant composé de NordVPN, ExpressVPN et CyberGhost VPN.

Proton VPN sur Apple TV // Source : Proton

De plus, Proton indique que les élus ayant un Apple Vision Pro peuvent désormais installer le VPN sur le casque de réalité mixte. L’application pour visionOS est basée sur celle conçue pour l’iPad et permettra de protéger ses données dans n’importe quelle circonstance.

