Ce Battle royale de « Légendes » arrive sur l’Epic Games Store

Les équipes de Respawn Entertainment se sont confiés à Epic Games sur les changements à venir pour la saison 22 d’Apex alors que le jeu fera son entrée sur l’Epic Games Store le 6 août.

Apex Legends débarque sur l’Epic Games Store // Source : Epic Games

Apex Legends profite du lancement de la saison 22 du jeu pour faire son arrivée sur l’Epic Games Store le 6 août. Les équipes de Respawn Entertainment en profitent pour donner quelques informations sur cette nouvelle saison.

Une formule qui fait ses preuves

Apex Legends fait partie du genre « Battle royale », un système de jeu où des dizaines de joueurs s’affrontent les uns les autres jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. Sorti en février 2019, le jeu disposait d’une base de 50 millions de joueurs un mois après son lancement le hissant au même rang que ses concurrents Fortnite et PUBG.

Avec la saison 22, les équipes annoncent que le Battle Pass sera divisée en deux temps, chacune disposant d’une progression sur 60 niveaux. Le premier volet débutera le 6 août et le second sera lancé plus tard en septembre.

Une arrivée en demi-teinte

L’une des particularités du jeu est d’avoir proposé une évolution constante sur ses cinq années de vie. Lors de la saison 20, le jeu rebattait les cartes en changement le système d’amélioration des Légendes (les personnages du jeu) privilégiant les actions effectuées en jeu plus que la chance pour obtenir un meilleur équilibre de jeu.

Sur cette saison 22, Electronic Arts a voulu changer les règles d’achat de son Battle Pass ne proposant plus la possibilité d’achat via la monnaie du jeu. Face à la fronde, l’éditeur à fait machine arrière, mais révèle un comportement d’achat propre à cette économie free-to-play.

Au-delà des habituels correctifs de stabilité, et de ce mauvais départ, Ashley Reed, conceptrice narrative principale du jeu, à fait une déclaration à Epic pour cette nouvelle saison. « Au cours de la prochaine saison, gardez l’œil ouvert pour tout élément qui semble un peu étrange, ou dont la présence semble défier toute logique… Et essayez de deviner de quoi il s’agit ! ».

Apex fait partie des jeux qui distillent leur lore au sein du jeu à travers une narration interactive, à voir ce que ces éléments raconteront, comment ils seront joués et surtout à quelle légende seront-ils liés ! Rendez-vous le 6 août.