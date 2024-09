Un immense trafic de console d’émulations démantelé en Italie

Le retrogaming est devenu un hobby onéreux, mais cela l’est encore plus pour les membres d’un énorme réseau de contrefaçon qui se sont récemment fait arrêter en Italie.

La Super NES Mini, réédition du carton de Nintendo // Source : Nintendo

Les membres d’un cartel de contrefaçon ont été arrêtés en Italie par la police de Turin. Ici, pas question de faire passer des sacs de luxe ou des bijoux en toc sous le manteau, l’objet du délit n’est autre que des mauvaises imitations de consoles rétro.

Comme le révèle la BBC, c’est plus de 12 000 appareils pensés comme des copies bas de gamme de Nintendo Switch, PSP ou autres consoles de Sega et Atari qui ont été saisis chez nos voisins transalpins. Les appareils, en plus d’être des pâles reproductions non autorisées de vieilles consoles, ne respectaient absolument pas les normes de sécurité européennes, créant des risques d’électrocutions ou d’incendies.

La mode du rétrogaming pousse au crime

En tout, plus de 47 millions de copies de jeux illégales étaient chargées sur les différents appareils. Parmi les jeux cités par les forces de l’ordre, on retrouve des copies illégales de Mario Bros de Street Fighter ou de jeux Star Wars. D’après le responsable de la police de Turin, en comptant le prix du matériel et la transgression du copyright assumé par les trafiquants, il y en aurait pour 50 millions d’euros de marchandise.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures consoles rétrogaming et jeux vidéos rétro en 2024 ?

Directement citée par les forces de l’ordre, la mode du retrogaming « connaît une phase de popularité et de développement commercial sans pareil », explique la police italienne. C’est précisément cette mode qui a donc poussé les trafiquants à vendre des consoles d’émulations construites en Chine sur le territoire européen, sans se préoccuper des certifications ou des problématiques de propriété intellectuelle.

Si les appareils n’étaient pas ouvertement étiquetés « Sega», « Atari », ou « Nintendo », l’inspiration ne laissaient pas de doute. Les machines étaient destinées à irriguer des places de marché comme celle d’Amazon, ou même à arriver dans certains magasins physiques, explique la police italienne.

Un trafic facile

Ce marché gris des consoles d’émulation a connu une véritable explosion ces dernières années grâce à la démocratisation de logiciel permettant de faire tourner des vieux jeux sur à peu près n’importe quel ordinateur ou smartphone moderne, y compris des micro-PC comme le Raspebrry Pi. Avec quelques gigas de stockage, un bon fer à souder et une plateforme commerciale pas trop regardante, il est possible de vendre des consoles équipées des milliers de jeux piratés pour un coût relativement modeste.

Pour aller plus loin

Console rétrogaming made in Bray-sur-Seine, ou la douce hypocrisie à la française

En tout, 9 citoyens italiens ont été arrêtés en raison de leur connexion avec le cartel incriminé. Ils risquent jusqu’à 8 ans de prison. Après des trafics de carte graphique, les copies de consoles rétro montrent que le matériel informatique est de plus en plus prisé par les contrebandiers.