Console rétrogaming made in Bray-sur-Seine, ou la douce hypocrisie à la française

Gwénaël R. assemble une console de rétrogaming embarquant visiblement une pelletée de copies illégales de jeux vidéo et la vend 280 euros. Une affaire qui fait du bruit jusqu'à en faire fermer le site de vente de ladite console. Retour sur le bad buzz du week-end et l'hypocrisie de ceux qui crient au loup.

L’édition de Seine-et-Marne du Parisien a publié ce week-end le portrait de Gwénaël R., jeune entrepreneur se présentant comme l’inventeur d’une console rétrogaming livrée avec des centaines de « jeux devenus légalement gratuits » et quasiment entièrement fabriquée en Seine-et-Marne. Deux informations fausses qui ne sont pas passées inaperçues sur X, déclenchant un flot de critiques et dénonciations.

Nous avons décortiqué l’affaire en trois points : matériel, jeux et prix, le tout en nous appuyant sur les articles du Parisien 77, de La République de Seine-et-Marne, mais aussi sur les propos Gwénaël R. lui-même que nous avons joint par téléphone. Et comme souvent, la conclusion nous apprend qu’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain.

Logiciel gratuit et carte Asus

Gwénaël R. a 37 ans, c’est lui qui a monté la Gwardbox 2, la fameuse console. En réalité, il suffit de se pencher sur les informations données par l’article du Parisien et les clichés associés pour se rendre compte que le jeune homme n’est que son assembleur et qu’elle n’est absolument pas « fabriquée quasi entièrement à Bray-sur-Seine », comme l’affirme Sébastien Blondé dans son article du 25 mai 2024.

Cette console est basée sur une nano carte-mère Asus, une Tinker Board R2.0 pour être précis. C’est un modèle concurrent du Raspberry Pi, lequel servait déjà à monter soi-même des consoles de rétrogaming. Rien de français ici.

Pour la partie logicielle, on est sans nul doute sur un Recalbox ou assimilé, soit une plateforme en mesure d’émuler une multitude de consoles et distribuée gratuitement.

Une manette est vendue avec la Gwardbox 2, c’est une 8Bitdo SN30 Pro. La République de Seine-et-Marne, début mai, explique que cette manette est « une manette 8Bitdo, le fournisseur de Nintendo ». Des propos que réfute logiquement Gwénaël R. que nous avons joint par téléphone.

C’est tellement gros que l’on aimerait ne pas expliquer, mais 8Bitdo est un constructeur tiers de manettes chinoises dont certains produits sont compatibles avec les consoles de Nintendo, mais qui ne produit absolument rien pour le géant nippon.

Seule la coque est fabriquée localement

Enfin, reste la coque de la Gwardbox 2. Sur sa première version, « le boîtier était en acrylique, transparent et fabriqué en Chine. Mais le fait de proposer un boîtier chinois me gênait », explique Gwénaël R. dans les colonnes de La République de Seine-et-Marne, et cela se conçoit. Alors, il s’est retroussé les manches et a fabriqué un nouveau boîtier. Il est dessiné et imprimé en 3D, et décoré par « l’artiste-peintre du garage AD de Bray ». C’est la seule partie de la Gwardbox 2 vraiment faite en Seine-et-Marne.

Une marge fabuleuse

Et puis il y a le prix de la Gwardbox 2. 280 euros, voilà la facture pour une console que l’on peut faire soi-même et bourrée de jeux piratés. Pour les besoins d’un article, j’avais monté en 2017 une machine similaire à base de Raspberry Pi. Il m’en avait coûté moins de 60 euros, manette comprise (une 8bitdo…). La Tinker Board R2.0 d’Asus se trouve pour une centaine d’euros et le logiciel d’émulation est gratuit. Si l’on ôte le prix d’une coque coulée et peinte maison, on a une belle idée du bénéfice substantiel que Gwared collectait sur chaque vente.

Gwénaël R. avait vendu une quarantaine d’exemplaires de son premier modèle sorti en 2019. Sa Gwardbox 2 n’aura pas vu le jour, ou trop peu de temps pour se vendre, nous rapporte Gwénaël R. Comme indiqué en introduction, sa page de vente a été désactivée dans la journée. Ne reste plus que ses reliquats disponibles sur Internet Archive et qui nous en apprend un peu plus sur le projet logiciel.

Une console « vendue sans jeux »

Le matériel, c’est une chose, mais ce que pointent le plus les internautes, ce sont les jeux et un point légal les concernant. Quand Gwénaël R. explique que sa machine est capable d’émuler les jeux de 62 consoles, le Parisien ajoute qu’elle est livrée avec une 10700 jeux « tous devenus légalement gratuits après une période de commercialisation et sur décision de leur éditeur ». Et là, c’est grave puisque faux et illégal.

Les photos qui décorent l’article du Parisien montrent Metal Slug, un jeu de Capcom et dont les droits n’ont absolument pas été abandonnés. Idem pour le Super Mario ou le Sonic qui sont cités. Nintendo et Sega n’ont jamais lâché aucun titre de leurs mascottes. De là à faire le parallèle avec des copies pirates, il n’y a qu’un pas.

Mais le Parisien n’aurait rien compris, nous raconte Gwénaël R. qui nous assure que ses consoles n’ont jamais été vendues avec des jeux. 10700 jeux « c’était la capacité qu’elle pouvait contenir, on aurait pu marquer 100 000 pour des jeux d’arcade parce que ça pèse rien. » Et pour le Metal Slug « on est obligé de mettre un exemple. Les journalistes quand ils viennent si je leur montre un truc où il n’y a pas de jeu, je leur montre un boîtier avec une carte-mère et un ventilo ».

Et on aimerait le croire. Mais des zones d’ombres subsistent. À commencer par ce tweet du 10 mai qui parle de « profiter de plus de 6000 jeux » Snes, MegaDrive ou PS1. Une « maladresse », se défend le propriétaire de Gwared.

Ça pourrait passer si l’on n’avait pas fait un tour sur Internet Archives. Là, une capture du site datant de fin 2022 et parlant de la Gwardbox précise clairement que « vous pourrez ainsi jouer à plus de 10 000 jeux inclus ». Difficile à justifier à moins de pouvoir sortir une liste de 10 000 jeux libres de droits sur les machines indiquées. Bon courage.

La console rétrogaming, cette douce hypocrisie

Mais a posteriori, que ces jeux soient piratés ou non, est-ce bien raisonnable de s’acharner sur un petit entrepreneur du 77. Twitter, YouTube et même un site Web, son projet était à la vue de tous, sans tabou. Il faudrait être inconscient pour faire une telle pub autour d’un projet scabreux ! Inconscient ou méconnaissance du sujet, difficile de trancher, mais son battage social mérite bien qu’on s’y intéresse.

En effet, cette affaire nous pousse à réfléchir plus loin. Cette initiative française est un écho de la réanimation du rétrogaming. Et à cause des contradictions en la matière, cet écho ne devait pas être, tout du moins en France.

En 2024, les consoles portables embarquant des émulateurs se multiplient comme des petits pains sur Aliexpress et consorts. Miyoo Mini+, Anbernic RG35XX et j’en passe. Et les influenceurs français d’en faire l’article et de les tester… malgré les milliers de jeux pirates qu’elles embarquent. Et c’est sans compter sur l’arrivée des émulateurs de consoles sur iOS. On a le droit de les posséder, mais pas le droit de les utiliser.

Et c’est sous cette couche d’hypocrisie que meurt le projet local d’un « petit artisan de l’informatique ». Cette console serait venue de Chine qu’on n’en aurait pas fait tout un foin. Importer un produit contenant des jeux pirates, oui, mais le produire en France, non. C’est toute la problématique du système économique qui ne permet pas de fermer toutes les vannes et laisse sur le carreau des personnes comme Gwénaël R. qui, sans le dire, n’avait peut-être pas conscience qu’il enfreignait tant la Loi avec sa Gwardbox.