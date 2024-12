Reddit lance un nouvel outil pour ne plus utiliser Google

La plateforme communautaire Reddit souhaite proposer à ses utilisateurs une nouvelle manière d’effectuer leurs recherches sur la plateforme.

Après avoir poussé un coup de gueule contre l’intelligence artificielle cet été accusant divers outils de siphonner leurs données sans autorisations, Reddit semble désormais prêt à l’utiliser à son avantage.

Éviter Google

Baptisé Reddit Answers, la plateforme indique sur son blog que l’outil permettra à ses utilisateurs d’obtenir directement les informations qu’ils recherchent sans passer par Google. En posant leurs questions directement à l’outil, les utilisateurs recevront des « résumés organisés des conversations et des détails pertinents » issus de Reddit ainsi que des liens renvoyant vers des posts ou des communautés. Une stratégie intéressante pour l’entreprise afin de retenir l’attention de ses utilisateurs et les maintenir sur la plateforme.

Une plateforme intuitive

Les équipes de The Verge ont testé l’outil et leurs retours s’avèrent plutôt positifs bien qu’accompagnés de quelques réserves. En comparant une recherche identique sur Reddit Answers et Google, autour du sujet « conseils pour prendre l’avion avec un bébé pour la première fois », Reddit se démarque avec une interface claire et intuitive. En affichant des hyperliens renvoyant vers des posts ou des discussions associés plutôt qu’une simple liste de liens tels qu’on peut les retrouver actuellement sur Google. Toutefois, The Verge exprime des doutes sur la fonctionnalité de résumé automatique généré par IA pouvant parfois passer à côté d’informations essentielles.

Capture d’écran faite par The Verge de la version test de l’outil Reddit Answers // Source : The Verge

L’outil n’est pour le moment déployé qu’à un nombre limité d’utilisateurs aux États-Unis et uniquement en anglais. Reddit a indiqué vouloir étendre ce développement à d’autres pays et d’autres langues à l’avenir, mais sans fournir de calendrier pour le moment. Plus d’informations sont à retrouver sur leur site sur ce sujet.