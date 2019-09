C’est le premier smartphone à disposer d’un double appareil photo frontal rétractable. Le dernier-né milieu de gamme de Vivo vient d’être dévoilé en Inde.

On l’attendait, il est arrivé. Le Vivo V17 Pro a comme prévu été présenté aujourd’hui en Inde. Il arbore bien un double appareil photo en façade, et celui-ci a l’originalité de figurer dans un mécanisme rétractable. D’autres concurrents, comme le Samsung Galaxy A80 ou le Asus Zenfone 6, avaient préféré mettre leur double caméra sur un élément rotatif.

Dans le mécanisme pop-up de ce V17 Pro, on retrouve ainsi un capteur standard de 32 MP et un ultra grand-angle de 8 MP avec un champ de 105 degrés. Le tout est accompagné d’une soft light. À l’arrière, on retrouve un quadruple appareil photo — le prédécesseur Vivo V15 Pro de février dernier s’arrêtait à trois caméras. Il s’agit donc ici d’un capteur Sony IMX582 de 48 MP, d’un téléobjectif x2 à 13 MP, d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP.

Des fonctionnalités logicielles pour le gaming

Sous le capot, le Vivo V17 Pro embarque un processeur Snapdragon 675 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Sa batterie de 4 100 mAh se recharge à l’aide d’un chargeur 18 W. L’écran Super AMOLED mesure 6,44 pouces de diagonale pour une définition FHD+, et dissimule un capteur d’empreintes. Un bouton sur le côté permet d’appeler Google Assistant.

Côté logiciel, Android 10 n’est pas pour tout de suite. Le téléphone en reste à Android 9 avec l’interface Funtouch OS 9.1, qui supporte maintenant le mode sombre. La marque met l’accent sur des fonctionnalités destinées au jeu, telles qu’une accélération Multi-Turbo, ou un « Voice Changer » permettant de déguiser sa voix sur un chat audio.

Le smartphone sera disponible en deux couleurs, Midnight Ocean (noir) et Glacier Ice (blanc). Il est pour l’instant en vente en Inde au prix de 29 990 roupies (380 euros).