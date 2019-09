Le Vivo V17 Pro va être dévoilé dans quelques jours et on apprend d’ores et déjà qu’il aura un double appareil photo rétractable en façade.

On ne l’attendait pas vraiment, mais ce n’est pas non plus une surprise : un smartphone avec un double appareil photo pop-up pour les selfies va bientôt voir le jour. En effet, le Vivo V17 Pro va être présenté en Inde le 20 septembre prochain. C’est ce qu’annonce la marque dans un post récemment publié sur Twitter.

It takes two to be spectacular.

Selfies get #ClearAsReal. Introducing World's 1st 32MP Dual Pop-up Selfie in the all-new #vivoV17Pro. Launching on 20th September. pic.twitter.com/wWzKtfNAV2 — Vivo India (@Vivo_India) September 10, 2019

Vous l’aurez compris, ce smartphone a la particularité d’avoir un double appareil photo rétractable en façade qui sort de son logement grâce à un système mécanique. Jusqu’ici, les smartphones adoptant ce design se contentaient d’un seul capteur à l’avant. Le Vivo V17 Pro propose ainsi une évolution peu surprenante.

32 mégapixels

Certes, il existe bien des Zenfone 6 et Galaxy A80, mais ces deux smartphones profitent d’un double appareil photo rotatif, tandis que le Google Pixel 3 intègre directement ses deux capteurs en façade.

Pour en revenir au Vivo V17 Pro, celui aura au moins un capteur de 32 mégapixels. On ne connait pas encore la définition de l’autre capteur cela dit ni son utilité. Il pourrait aussi bien s’agir d’un capteur pour le mode portrait que d’un objectif ultra grand-angle.

Vivo n’étant pas encore officiellement présent en France, on ne devrait pas voir ce smartphone arriver de sitôt par chez nous. Il semblerait toutefois que la marque envisage de poser ses valises dans l’Hexagone.