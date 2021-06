Avec son kit Mesh WiFi 2, devolo associe le meilleur du CPL et du Wifi Mesh

Habiter dans un logement avec une grande surface est souvent un casse-tête si vous voulez avoir une connexion Internet décente dans toutes les pièces. Surtout si vous avez besoin d’avoir une connexion filaire dans des endroits précis. Avec son kit Mesh WiFi 2, devolo résout ce problème en proposant un kit tout-en-un comprenant des prises CPL qui font aussi office de Wifi Mesh performant.

La première raison d’un Wifi médiocre au sein de son logement n’est jamais à chercher très loin : il provient de la box de son fournisseur internet. Les puces Wifi au sein de ces box sont souvent d’entrée de gamme. Elles suffisent pour des usages basiques, mais se révèlent inutilisables au sein de logement avec de grandes surfaces, comme une maison ou un grand appartement.

Pour pallier la déficience des box, il existe plusieurs solutions : se tourner vers des répéteurs Wifi, utiliser des prises CPL ou acheter un kit Wifi Mesh. Chacune de ces trois solutions est viable pour étendre la connexion internet à l’ensemble de son logement. Mais elles ne sont pas optimales si vous désirez à la fois une bonne connexion filaire et en Wifi.

C’est pour les utilisateurs qui ne peuvent pas se contenter d’une simple connexion Wifi que devolo a mis au point une solution qui allie le meilleur des deux mondes. Avec son kit Mesh WiFi 2, il permet non seulement de bénéficier d’un accès à Internet en Ethernet grâce à des prises CPL qui font également office de point Wifi Mesh.

Une installation qui ne nécessite aucune compétence d’ingénieur réseau

devolo mise sur la simplicité d’utilisation et d’installation avec son kit Mesh WiFi 2. Le principe de ce kit est simple : il comprend deux ou trois prises CPL au sein de sa boîte, ainsi qu’un câble Ethernet. Il suffit alors de brancher un premier adaptateur CPL sur une prise, à proximité de la box internet, puis de la brancher avec le câble Ethernet sur la box internet du logement.

Il convient ensuite de brancher le ou les autres adaptateurs à des prises pour qu’ils disposent immédiatement d’une connexion filaire, via le CPL. Difficile de faire plus simple. L’avantage de ces adaptateurs CPL, c’est qu’ils disposent chacun de deux prises RJ45, qui permettent de brancher un ordinateur, un téléviseur ou un appareil connecté directement en Ethernet.

La configuration du Wifi n’est pas beaucoup plus compliquée. Une fois toutes les prises branchées, il suffit d’appuyer sur un bouton sur les prises pour qu’elles se synchronisent et mettent en place automatiquement un réseau Wifi Mesh. À ce moment-là, on peut alors couper le Wifi de sa box Internet et laisser le Wifi Mesh du dispositif de devolo prendre le relai pour voir les performances du Wifi s’améliorer considérablement.

Une application ou une interface web permettent ensuite de configurer plus précisément le réseau Wifi, du mot au passe au chiffrage, en passant par le mode parental et le planificateur de mise en marche. Aussi complet qu’un routeur Wifi haut de gamme, mais bien plus accessible du fait de l’interface de configuration claire et parfaitement traduite en français.

Quels usages pour le kit Mesh WiFi 2 de devolo ?

On le disait en introduction, le kit Mesh WiFi 2 prend tout son sens dans de grands appartements ou des maisons étendues. C’est ici qu’il prend tout son intérêt, particulièrement avec sa fonction de Wifi Mesh.

Le Wifi Mesh, rappelons-le, est un réseau Wifi maillé. Cela signifie que l’on place des dispositifs à plusieurs endroits d’un logement, qui vont couvrir une certaine surface. Lorsque le signal Wifi d’un dispositif n’est plus suffisant, un autre dispositif prend alors le relais, de façon totalement transparente pour l’utilisateur.

Nous avons installé le dispositif de devolo dans un grand appartement traversant d’une centaine de mètres carrés. Il dispose de la fibre à 300 Mb/s chez Orange. Sur notre smartphone (un Google Pixel 5), connecté au Wifi 5 de la box, le débit descendant atteint généralement les 160 Mb/s. Il chute à moins de 100 Mb/s lorsque l’on se trouve au point le plus éloigné de la box dans l’appartement.

Avec le kit Mesh WiFi 2 de devolo, les débits sont légèrement meilleurs, et atteignent 180 Mb/s. Surtout, même au plus loin de la box, le débit reste stable pour se maintenir aux alentours de 180 Mb/s. Ce qui est tout à fait normal. Le signal n’est pas atténué, car l’une des prises du kit Mesh WiFi 2 de devolo, située dans une pièce éloignée de la box internet a pris le relais.

Cela illustre bien les avantages d’un tel kit. Même quand on est très éloigné de la box, les débits restent constants et proches du maximum du débit possible émis par la box. Une fois le Wifi Mesh de ce kit configuré, on a l’assurance de bénéficier du débit maximum dans le plus grand nombre de pièces possible. Vous pourrez donc utiliser votre smartphone sans avoir à passer en 4G systématiquement ou confiner votre tablette dans une pièce particulière, là où vous êtes sûr de recevoir du Wifi.

L’autre avantage des prises comprises dans ce kit, c’est le support du CPL. Concrètement, il est tout à fait possible de brancher un PC en Ethernet dans une pièce éloignée de la box internet, sans avoir à tirer un long câble depuis la box. Les données transitent en effet par le câble en cuivre du réseau électrique. Le débit est alors légèrement atténué, mais la connexion reste stable. Ce qui est pratique si l’on possède un PC de jeu et que l’on veut tout de même un bon ping, ce que ne permet pas toujours une connexion en Wifi.

Enfin, le CPL a un également l’avantage de garantir une bonne connexion malgré la présence d’étages ou de murs épais au sein d’une habitation. Il permet ainsi de contourner le problème d’un Wifi défaillant ou de tout simplement d’éviter le casse-tête des câbles Ethernet que l’on veut faire passer dans ses murs.

Où trouver le kit Mesh WiFi 2 de devolo ?

Le kit Mesh WiFi 2 de devolo est disponible depuis quelques semaines maintenant en France. Il est disponible en deux versions : l’une avec deux prises CPL au prix de 249,99 euros et l’autre avec trois prises CPL au prix de 369,99 euros.