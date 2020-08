Spotify : la panne mondiale semble désormais corrigée

Spotify a été victime d'une panne ce mercredi qui semble empêcher l'application de se connecter à Internet.

Mise à jour de 15h20 : Finalement, quelques minutes après la publication de cet article, Spotify semble fonctionner à nouveau. Il est de nouveau possible de lire des morceaux complets sur la version PC de l’application ou de rechercher des titres sur la version mobile. Spotify n’a pas encore expliqué à quoi cette panne était due.

Article de 15h05 : Ce mercredi après-midi, Spotify est victime d’une panne. L’application semble incapable de se connecter à Internet. Impossible dès lors de profiter du moteur de recherche ou d’accéder à des suggestions de lecture.

Au sein de Frandroid, nous avons eu droit à plusieurs messages d’erreur sur l’application Spotify lancée sur Android. Des messages différents indiquant parfois « Une erreur s’est produite. Nouvelle tentative ? », « Désolé, une erreur s’est produite. Une erreur s’est produite. Veuillez réessayer. » ou « Une erreur s’est produite. Vérifiez votre connexion Internet et réessayez ».

Nos confrères américains de The Verge ont fait le même constat. Ils signalent quant à eux des musiques qui se lancent pour quelques secondes avant que la lecture s’interrompe et qu’un message d’erreur s’affiche à l’écran. Notez néanmoins que le souci ne semble pas toucher les morceaux déjà enregistrés en local sur votre smartphone ou alors ceux que vous avez écoutés récemment, ceux-ci étant stockés en cache dans votre appareil. Nous avons pu reproduire le bug sur PC, mais pas sur smartphone.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) August 19, 2020