Soundcore Liberty 3 Pro : Anker lance de nouveaux écouteurs haut de gamme à prix contenu

Anker a présenté ses nouveaux écouteurs sans fil, les Soundcore Liberty 3 Pro. Compatibles avec le LDAC, ils sont lancés à moins de 200 euros.

La marque Soundcore du groupe Anker propose plusieurs gammes d’écouteurs sans fil. D’un côté, on retrouve les modèles Liberty Air, très accessibles, comme les Soundcore Liberty Air 2 Pro. De l’autre, le constructeur propose des écouteurs plus haut de gamme, avec des caractéristiques plus premium comme les Liberty 2 Pro.

Ce jeudi, c’est justement le haut de gamme d’Anker qui a été renouvelé comme le rapporte le site américain The Verge. Le constructeur chinois a en effet annoncé une nouvelle paire d’écouteurs premium, les Anker Soundcore Liberty 3 Pro. Contrairement aux modèles Liberty Air, ces Liberty 3 Pro n’adoptent pas un design avec des tiges, mais proposent un format plus conventionnel, où l’écouteur vient simplement se loger à l’intérieur du pavillon auriculaire.

Côté format, on peut également noter une diminution de 30 % du format par rapport aux Liberty 2 Pro. Les écouteurs sont également certifiés IPX4 et donc résistants aux éclaboussures, à la pluie ou à la transpiration.

Des écouteurs sans fil compatibles LDAC

Concernant les caractéristiques, les Liberty 3 Pro sont dotés d’un système à double transducteur de 10,6 mm de diamètre. De quoi permettre, selon Anker, aux Liberty 3 Pro, de produire de hautes et basses fréquences sans interférence. Toujours concernant le son, mais côté transmission cette fois, les Liberty 3 Pro se distinguent de la plupart des écouteurs sans fil grâce à l’utilisation du codec LDAC en plus du SBC et de l’AAC.

Jusqu’à présent, seule une poignée d’écouteurs true wireless étaient compatibles avec ce codec haute définition, comme les Sony WF-1000XM4 et les Technics AZ60, des écouteurs à plus de 200 euros.

Les Anker Soundcore Liberty 3 Pro disposent également d’une fonction de réduction de bruit grâce à l’intégration de six microphones — trois par écouteurs — et de la technologie maison d’Anker : HearID ANC. Celle-ci va permettre d’automatiser le niveau de réduction de bruit en fonction de l’environnement. Par ailleurs, pour éviter la pression interne trop importante à cause des embouts intra-auriculaires, le constructeur a également intégré un système d’évents à ses écouteurs true wireless.

Enfin, pour l’autonomie, Anker annonce que ses Liberty 3 Pro peuvent fonctionner pendant 8 heures sans réduction de bruit, et six heures avec. Le boîtier permet quant à lui d’ajouter 24 à 36 heures d’écoute selon l’activation, ou non, de la réduction de bruit. Il se recharge en USB-C ou à l’aide d’une charge de base sans fil.

Les écouteurs Anker Liberty 3 Pro sont d’ores et déjà disponibles outre-Atlantique où ils sont proposés au prix de 169,99 dollars, soit 147 euros HT. Ils sont déclinés en quatre coloris : noir, gris, blanc et violet.