Technics dévoile les écouteurs sans fil les plus complets du marché

Technics a dévoilé deux nouvelles paires d'écouteurs sans fil, les AZ40 et AZ60. Il s'agit des premiers écouteurs true wireless compatibles LDAC du marché.

Plus d’un an et demi après s’être lancé sur le segment des écouteurs sans fil avec les AZ70, Technics récidive et vient de présenter, ce mardi, deux nouvelles paires d’écouteurs true wireless, les Technics EAH-AZ40 et les Technics EAH-AZ60.

Il s’agit ici de deux paires d’écouteurs bien plus évoluées que les modèles précédents — malgré le nom et la numérotation qui peut porter à confusion. La filiale de Panasonic indique notamment avoir fortement travaillé sur la qualité des microphones de ses nouveaux écouteurs afin qu’ils soient performants non seulement pour l’écoute, mais également pour la qualité d’appel. À ce titre, les deux paires d’écouteurs sont dotées de plusieurs microphones pour capter non seulement votre voix, mais également les bruits ambiants à réduire durant les appels. Pour les AZ60, ce sont ainsi quatre microphones qui sont intégrés par écouteur tandis que les AZ40 profitent de trois microphones par écouteur.

Outre cette fonction de réduction de bruit « JustMyVoice » pour les appels, les Technics AZ60 profitent également d’un mode de réduction de bruit active hybride. Concrètement, les écouteurs profitent donc des microphones extérieurs pour filtrer les bruits ambiants, mais également d’un micro à l’intérieur pour supprimer les bruits résiduels. Les écouteurs haut de gamme de Technics embarquent également une fonction de mode transparent afin d’entendre les bruits extérieurs si on le souhaite. Cette fonction de mode ambiant est également proposée sur les AZ40, mais ceux-ci ne disposent pas de la réduction de bruit active, mais d’une simple isolation passive.

Des écouteurs compatibles LDAC, Bluetooth multipoint et avec réduction de bruit active

Du côté de la qualité audio, Technics a intégré des transducteurs de 8 mm à ses AZ60 et de 6 mm pour les AZ40. Surtout, les AZ60 profitent non seulement des codecs Bluetooth audio AAC et SBC, mais également du LDAC. Ce codec permet un débit théorique de 990 kbps et, bien qu’il ait été conçu par Sony, n’est pas même présent sur les derniers WF-1000XM4 du constructeur japonais. C’est donc une première pour des écouteurs complètement sans fil. De leur côté, les Technics AZ40 doivent cependant se contenter des codecs AAC et SBC. Toujours concernant la connectivité Bluetooth 5.2, les deux paires d’écouteurs profitent du Bluetooth multipoint permettant donc de les appairer simultanément à un smartphone et un PC portable par exemple.

Concernant le design et le confort des écouteurs, Technics a certifié ses deux paires d’écouteurs IPX4, assurant ainsi une protection contre les éclaboussures. Les AZ60 sont par ailleurs livrés avec sept paires d’embouts tandis que les AZ40 profitent de quatre paires d’embouts.

Enfin, concernant l’autonomie, Technics indique que les EAH-AZ60 peuvent être utilisés pendant 4h30 avec la réduction de bruit et 5 heures sans réduction de bruit — avec 16 à 17h d’autonomie grâce au boîtier — tandis que les AZ40 profitent d’une autonomie de 7h30 avec 25 heures grâce au boîtier. Les boîtiers ne sont cependant pas compatibles avec la charge sans fil.

Les Technics EAH-AZ40 seront proposés le mois prochain en trois coloris — noir, argent ou cuivre — au prix de 149 euros tandis que les Technics EAH-AZ60 seront disponibles à la même date en deux couleurs — noir ou argent — à 229 euros.