Soundcore Life P3 : Anker lance des écouteurs à réduction de bruit pour 80 euros

La marque Soundcore du constructeur Anker a lancé de nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit pour un tarif très attractif.

Après ses Liberty Air 2 Pro lancés en début d’année, la marque Soundcore d’Anker a présenté la semaine dernière une nouvelle paire d’écouteurs sans fil à réduction de bruit, les Soundcore Life P3.

Ces nouveaux écouteurs adoptent un format intra-auriculaire avec un design muni de tiges — comme les AirPods d’Apple — pour assurer le meilleur maintien possible. Surtout, ils sont dotés d’une fonctionnalité de réduction de bruit active avec plusieurs modes proposés selon que vous êtes dans les transports, en intérieur ou en extérieur. Pour assurer cette réduction de bruit, les écouteurs sont équipés chacun de trois microphones — deux à l’extérieur et un à l’intérieur — utilisés également pour les appels vocaux.

Pour assurer la qualité sonore, les Soundcore Life P3 profitent de transducteurs de 11 mm de diamètre ainsi que de la technologie « BassUp » censée pousser les fréquences les plus graves. Un égaliseur est également proposé au sein de l’application dédiée pour corriger la signature sonore si besoin. Pour les codecs Bluetooth, Soundcore n’a cependant décidé de prendre en charge que les plus classiques, le SBC et l’AAC.

Un boîtier compatible avec la charge sans fil

Côté autonomie, les Soundcore Life P3 devraient tenir jusqu’à sept heures grâce à la batterie embarquée dans les écouteurs, tandis que le boîtier permet de pousser jusqu’à 35 heures. Le boîtier peut par ailleurs être rechargé par câble USB-C, mais est également compatible avec la recharge sans fil, une fonction plutôt rare sur ce segment de prix.

Parce que la principale qualité des Soundcore Life P3 réside bel et bien dans leur tarif pour le moins intéressant. Ils sont en effet proposés aux prix de 79,99 euros. Ils sont proposés en cinq coloris : noir, bleu marine, beige, rouge ou bleu clair.