Une borne électrique à chaque station-service : l’Allemagne accélère sa transition

L’Allemagne va imposer à toutes les stations-service du pays l’installation d’au moins une borne électrique pour stimuler la demande des consommateurs et étoffer son réseau d'infrastructures.

L’heure est aux grandes manœuvres. Les deux plus grandes puissances européennes que sont l’Allemagne et la France ont respectivement annoncé un plan de relance massif dédié à l’automobile, filière ô combien importante de leur économie. Celui de nos voisins allemands se matérialise par une enveloppe de 130 milliards d’euros, accompagnée de mesures fortes comme le doublement du bonus écologique et la baisse de la TVA.

77 000 bornes, dans l’idéal

Le gouvernement souhaite également renforcer son réseau d’infrastructures, composé en mars 2020 de 27 730 bornes de recharge, d’après les chiffres de l’organisation commerciale allemande pour l’industrie de l’énergie et de l’eau (BDEW), cités par Reuters. Avere-France, de son côté, en dénombrait 39 727 au mois d’avril dernier. Mais pour la BDEW, l’idéal serait d’atteindre le seuil des 77 000 bornes, dont 7000 rapides.

L’Allemagne a donc décidé d’allouer 2,5 milliards d’euros à la production de cellules de batteries et au développement de son réseau, obligeant au passage les stations-service du pays à installer au moins une recharge pour voiture électrique sur leur emplacement. Un moyen ici de répondre aux besoins actuels et de stimuler la demande des consommateurs, alors que les fleurons nationaux (BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes) multiplient les projets en la matière, sans oublier l’installation d’une Gigafactory Tesla à Berlin.

L’Allemagne devrait distancer la France

Outre-Rhin, les automobilistes bénéficient d’un total de 14 118 stations-service. À l’heure actuelle, le cahier des charges précis de cette mesure n’est pas connu. De combien de temps disposent les stations-service pour se plier à cette nouvelle règle ? Mystère. Le fait est que ledit seuil susmentionné ne sera toujours pas franchi malgré la mise en place d’une nouvelle borne par site. En France, le nombre de bornes s’élevait à 29 578 au mois d’avril dernier, toujours selon Avere-France, plaçant l’Hexagone au troisième rang des pays européens en termes de points de recharge.