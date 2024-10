Avec sa station de dépoussiérage, ce nouvel aspirateur balai 2-en-1 vous évite de le vider à chaque passage

La marque Eureka revient aux fondamentaux et intègre des fonctionnalités vraiment utiles à son nouvel aspirateur-balai Stylus Elite. La promesse : un appareil maniable, puissant, polyvalent et surtout abordable.

Ces dernières années, le marché des aspirateurs a été marqué par une course effrénée aux innovations, au point d’en oublier l’essentiel : venir à bout de toutes les poussières et maintenir une maison propre et saine. Or, parfois, vous voulez juste un aspirateur simple, efficace et abordable.

Fondé il y a plus de 100 ans, le spécialiste Eureka va à contre-courant avec son nouvel aspirateur-balai Stylus Elite et met l’accent sur les rudiments. Performance d’aspiration, facilité d’utilisation, polyvalence et assainissement de l’air sont au programme, avec en bonus une station de dépoussiérage, le tout pour un prix modique de 299 euros. Les aspirateurs-balais ainsi équipés tombent rarement sous le seuil des 300 euros.

Un habitat impeccable et sans effort

Passer l’aspirateur peut vite devenir sportif si le matériel est peu flexible. Ce n’est pas le cas du nouvel aspirateur-balai Eureka Stylus Elite.

Grâce à sa technologie Swivel Steering, ce modèle hautement maniable contourne les obstacles et les meubles avec une aisance remarquable. Mieux, son manche télescopique s’ôte en un éclair pour laisser place à un aspirateur à main. Parfait pour déloger la poussière dans tous les recoins de la maison, y compris sur les meubles, le canapé, les rideaux ou encore le panier du chien.

Un aspirateur-balai, mais aussi un aspirateur à main pour accéder à tous les recoins // Source : Eureka

Doté d’un puissant moteur de 350 W, l’Eureka Stylus Elite vient en effet à bout des saletés les plus incrustées comme les poils d’animaux sur les tissus. D’ailleurs, aucun risque de passer à côté de la moindre poussière, aussi infime soit-elle, l’appareil se chargeant de les mettre en lumière à l’aide de ses quatre LED frontales.

Et pour que l’Eureka Stylus Elite conserve au fil du temps sa performance des premiers jours, la marque l’a doté d’une brosse anti-enchevêtrement. Exit donc les cheveux et les poils qui s’emmêlent autour du rouleau et qui bloquent l’aspiration. Celle-ci reste optimale sans que vous ayez à intervenir.

Un air plus pur

L’Eureka Stylus Elite ne se contente pas de s’attaquer aux poussières et aux poils de nos fidèles compagnons. Cet aspirateur-balai est aussi un atout pour assainir l’air ambiant. Une fois lancé, ce modèle filtre l’air en cinq étapes grâce à son filtre HEPA. Il capture jusqu’à 99,97 % des particules les plus fines, souvent responsables des allergies.

Le Stylus Elite conduit directement déchets et particules allergènes dans un sac scellé et délivre un air plus pur à chaque passage // Source : Eureka

Pour aller encore plus loin et préserver les personnes les plus sensibles aux allergènes, Eureka a prévu dans la station de charge un système de vidage aussi pratique qu’hygiénique.

En un clic, toutes les poussières capturées par l’aspirateur sont envoyées dans un sac scellé logé au cœur de la base. Doté d’une grande capacité de 3 litres, il peut accueillir jusqu’à 90 jours de saletés. Et pour éviter de le changer inutilement, un voyant intégré à la base s’illumine lorsqu’il est plein.

L’utilisateur n’étant jamais en contact avec la moindre particule de poussière, ce système s’impose comme l’un des plus sains du marché. Un atout habituellement absent des modèles sans sac à vidage manuel.

Une station de charge des plus élégantes

Eureka s’est inspirée de ce qui se fait de mieux sur le marché des aspirateurs-robot pour concevoir la station de son Stylus Elite. Sous ses lignes épurées, celle-ci permet de cacher les parties les plus inesthétiques comme le sac de poussière.

Aucun perçage des murs requis et un design sobre et épuré qui s’intègre facilement à sa décoration d’intérieur // Source : Eureka

Au-delà de servir de meuble de rangement, la base fournie avec le Stylus Elite embarque une fonctionnalité appréciable : la charge automatique. L’appareil est donc toujours prêt quand vous en avez le plus besoin, sachant qu’une charge pleine lui permet de fonctionner durant 60 minutes.

Si cette durée est largement suffisante pour nettoyer un grand appartement, il est possible de s’équiper d’une seconde batterie amovible pour décupler l’autonomie de cet aspirateur-balai.

En dépit son design soigné, de sa performance et de ses multiples fonctionnalités pratiques, l’Eureka Stylus Elite s’avère des plus abordables. La marque le propose dès à présent sur sa boutique en ligne à seulement 299,99 euros.