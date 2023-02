Ce nouveau scooter électrique 125 cc pourrait bien s’imposer comme une référence

À l'occasion du MWC 2023 et du Salon du 2 roues de Lyon, Segway lance son scooter électrique équivalent 125 cc : le E300SE. Au programme : une belle autonomie, une vitesse maximale intéressante et de nombreuses technologies embarquées. On part à sa découverte.

Segway profite du MWC 2023 et du Salon du 2 roues de Lyon pour faire le plein de nouveautés. L’entreprise a dévoilé de nombreuses trottinettes électriques (Segway F2 Series et Segway-Ninebot Max G2), mais aussi des scooters électriques. Parmi eux, intéressons-nous au E300SE, le premier scooter 125 cc électrique de la marque. Et cette dernière a frappé fort, avec une proposition qui donne envie et des spécifications totalement dans l’air du temps.

Un scooter électrique puissant

Alors oui, nous ne sommes pas sur un BMW CE04, mais franchement, on s’en approche : un 0 à 50 km/h abattu en 2,9 secondes (2,6 secondes chez BMW), une puissance de 10 kW (13,5 chevaux) et un couple de 200 Nm lui permettant d’atteindre la vitesse maximale de 105 km/h. Et tout cela, dans le plus grand des silences.

On reproche souvent aux scooters électriques d’être assez limités en termes de technologies embarquées. Ce n’est pas vraiment le cas ici, avec la présence de l’ABS ou encore du contrôle de traction (Smart TCS) qui évitent les glissades, que ce soit à l’accélération ou au freinage. L’ABS est double canal, agissant donc sur les deux roues du scooter.

Toujours en termes de sécurité, le Segway E300SE intègre des phares à LED Matrix à l’avant. La marque annonce une portée d’éclairage de 70 mètres. Un régulateur de vitesse est présent, pour cruiser sans se fatiguer le poignet. Sous le siège, on trouve un rangement de 34 litres pour ranger deux casques ouverts selon la marque.

Un scooter connecté

Le tableau de bord rétroéclairé intègre plusieurs informations : le mode de conduite, la vitesse, l’autonomie, le niveau de batterie, les différents indicateurs (feux, clignotants, etc.). Il dispose du Bluetooth pour se connecter au smartphone de son conducteur. Cela permet d’utiliser le scooter sans clef, d’avoir des informations en temps réel sur celui-ci, d’accéder à sa position en temps réel, et bien plus encore.

Justement, le scooter intègre une alarme antivol avec une alerte en cas de mouvement anormal, de déconnexion de la batterie ou de basculement. Avec la possibilité d’activer un SOS à tout moment pour faire fuir des voleurs à distance. Le scooter intègre une carte SIM 4G pour communiquer à distance avec l’application.

L’autonomie est annoncée à 85 km selon le cycle d’homologation WMTC. Elle peut être portée à 130 km en ajoutant une troisième batterie, vendue séparément. Dans ce cas, il s’agit de l’autonomie en roulant à 45 km/h avec un conducteur de 75 kg. De base, le Segway E300SE est livré avec deux batteries amovibles pour un total de 4 kWh. Il faut 3h pour charger chaque batterie, mais la charge rapide n’est malheureusement pas au programme, et il faudra charger sur une prise secteur classique.

Prix et disponibilité

Le reste des caractéristiques techniques est détaillé sur le site de Segway. Le Segway E300SE sera vendu à partir de 4 790 euros en version standard et 5 999 euros en version trois batteries. Il arrivera en concession à partir du mois de mai.

Sur le papier, il a tout pour être le parfait rival du Silence S01 que nous avions adoré. Nous ne manquerons donc pas de l’essayer, pour savoir s’il peut prendre la place du catalan, maître de la catégorie des scooters 125 cc compacts.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.