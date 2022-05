Ora Cat : la citadine électrique venue de Chine débarque en Europe

La prometteuse Ora Cat arrive au Royaume-Uni en 2022, et on en apprend un peu plus sur son tarif et ses caractéristiques techniques, qui sont pour le moins intéressantes.

Prévue pour l’automne 2022 au Royaume-Uni, l’Ora Cat et son look atypique va débarquer en grande pompe avec une version exclusive au lancement : la Funky Cat First Edition. Faisons le point sur ses caractéristiques et son tarif.

310 kilomètres d’autonomie pour 36 000 euros

La citadine de 4,23 mètres de long du groupe Ora GMW embarquera une batterie de 48 kWh pour proposer une autonomie en cycle WLTP de 310 kilomètres selon les données du constructeur. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 8,3 secondes, grâce à un moteur de 126 kW (171 chevaux) situé à l’avant du véhicule.

Du côté de la recharge rapide, le 15-80% devrait durer 42 minutes en conditions idéales, avec une puissance de recharge en pointe atteignant les 80 kW. Le chargeur embarqué de 11 kW assurera quant à lui une charge complète en cinq heures environ sur une Wallbox adaptée.

Le tarif annoncé après l’équivalent du bonus écologique anglais est de 30 495 livres pour la Ora Funky Cat First Edition, soit autour de 36 000 euros. Si l’on part du principe que cela inclus le bonus écologique actuel de 6 000 euros, cela donnerait un tarif de lancement en France avoisinant les 42 000 euros.

Ce n’est donc pas une voiture électrique premier prix que serait cette Ora Cat en version Funky Cat First Edition, puisqu’avec une batterie de 48 kWh et un gabarit de citadine, elle serait plus onéreuse qu’une Renault Zoe ou une Peugeot e-208, tout en proposant une autonomie moindre.

Les équipements inclus avec cette First Edition seront toutefois conséquents, puisqu’il y aura notamment un régulateur de vitesse adaptatif, une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, une vue à 360 degrés grâce aux caméras situées autour du véhicule, ou encore deux écrans intérieurs de 10,25 pouces.

Quatre coloris seront disponibles au lancement (vert clair, noir, vert foncé et rouge) pour la carrosserie, et des combinaisons reprenant le coloris extérieur seront proposées pour l’habillage intérieur. Enfin, Ora souhaite rassurer en affichant une garantie de 5 ans (kilométrage illimité) pour l’ensemble de la voiture, et de 8 ans ou 160 000 kilomètres pour la batterie.

