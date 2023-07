Voici ce qu’il peut se passer si vous retirez le câble d’une voiture électrique en cours de charge

L'organisme allemand ADAC, connue pour ses tests rigoureux de voitures électriques de vient de mettre au jour une faille sur la Ora Funky Cat. Lorsque l'on retire le câble lors de la recharge, l'alimentation ne se coupe pas, ce qui peut créer des étincelles et donc un risque d'incendie. De quoi nous rappeler qu'il est dans tous les cas peu recommandé de s'adonner à cette pratique.

Recharger sa voiture électrique est aujourd’hui de plus en plus facile. Déjà, parce que les bornes sont plus nombreuses que jamais, notamment en France par exemple, alors que la barre des 100 000 a désormais été dépassée. Mais l’expérience est aussi simplifiée, grâce notamment aux bornes dotées du paiement par carte bancaire. Cependant, cela n’est pas tout à fait anodin non plus.

Une faille de sécurité

Car il ne faut pas oublier que recharger une voiture, c’est aussi être en contact avec des courants électriques très puissants. Et pour cause, il existe en Europe des bornes allant jusqu’à 400 kW, tandis que la France se contente de 360 kW chez Lidl. Autant dire qu’il y a tout intérêt à ce que les prises fonctionnent bien, côté borne et côté voiture. Or, il arrive qu’il y ait parfois quelques ratés.

Et l’organisme allemand ADAC, sorte de mélange entre la PFA et la Sécurité Routière chez nous vient justement de mettre le doigt sur une défaillance particulièrement inquiétante. L’association pointe du doigt un modèle en particulier : l’Ora Funky Cat, qui avait fait ses premiers pas en France lors du dernier Mondial de Paris au mois d’octobre.

La citadine, rivale des Fiat 500 et autres Volkswagen ID.3 avait déjà voyagé jusqu’en Europe, alors que nous avions pu la découvrir à Oslo en juin 2022. Mais quel est le souci avec cette nouvelle arrivante, qui n’est pas encore commercialisée en France pour le moment ? Et bien celle-ci présenterait un grave problème de sécurité lié à la recharge, comme l’explique l’ADAC dans un communiqué tout juste publié.

Lors d’un test, l’organisme a en effet remarqué qu’il est possible de retirer le câble de la voiture même si la charge n’a pas été arrêtée. Et bien sûr, cela pose quelques petits soucis. Si dans la plupart des cas, il ne se passe rien, il peut arriver que cela provoque un bang, des étincelles et une odeur de brûlé. Et cela n’augure bien évidemment rien de bon.

Une bonne pratique

L’ADAC précise également qu’à long terme, cela risque d’entraîner une usure des contacts ainsi qu’un échauffement. S’il n’en parle pas, il n’est pas non plus exclu que le risque d’incendie ou d’électrocution soit présent, bien que sans doute très minime. Comme le précise l’organisme, le chargeur est normalement verrouillé lors de la recharge. Si la voiture est déverouillée mais que le câble n’est pas débranché dans les 15 secondes, ce dernier est à nouveau bloqué. Sauf sur la petite Ora et le courant continue alors de circuler.

De son côté, le constructeur se défend et assure que le véhicule est conforme à toutes les normes en vigueur. L’association allemande a décidé de saisir l’autorité fédérale en charge des transports et invite les automobilistes à bien s’assurer que la charge est terminée avant de débrancher leur voiture. Un conseil qui vaut pour les possesseurs de la Funky Cat, mais pas seulement. Car cette affaire permet aussi de rappeler une habitude à prendre dans tous les cas.

En théorie, il est impossible de débrancher une voiture électrique lorsque la charge est en cours. Il faut en effet l’interrompre, soit depuis son smartphone, soit depuis l’écran du véhicule. Ensuite, il est conseillé d’attendre quelques secondes que l’électricité ne circule plus dans le câble. Généralement, vous entendrez un petit « clic » qui vous informera que la charge est terminée et que la prise est déverouillée.

Cette bonne pratique est par exemple rappelée par Volvo sur son site, mais concerne en réalité toutes les voitures électriques. La recharge à très haute puissance n’est dans tous les cas pas forcément recommandée (même si cela est de moins en moins vrai comme nous l’avons vu avec la durée de vie des batteries), car celle-ci a tendance à endommager les cellules. Le courant continu comme les wallbox à la maison est plutôt recommandé.

