Ora Cat : que nous réserve cette originale électrique chinoise bientôt lancée en Europe ?

Le constructeur chinois Great Wall Motors a l’ambition de lancer une nouvelle voiture électrique sur le marché européen, dès début 2022. L’Ora Cat, de se nom, viendra notamment se frotter à la Volkswagen ID.3.

Si le fabricant Great Wall Motors n’est pas le plus connu dans nos contrées, il tient en revanche une place de choix en Chine en étant l’un des plus importants fabricants de SUV et de pick-up du pays. Bien évidemment, ce constructeur n’a pas souhaité raté le coche de l’électrique et a lancé sa marque Ora en 2018, justement dédiée à ce type de motorisation.

Pour aller plus loin

Mercedes EQE officialisée : tout savoir de la nouvelle et solide rivale de la Tesla Model S

Parmi les véhicules branchés déjà présents sur son catalogue, citons l’Ora Cat. Et c’est d’ailleurs cette automobile qui fera ses grands débuts en Europe au début de l’année 2022, nous apprend Reuters. La nouvelle a été annoncée dans le cadre du Salon IAA de Munich, qui a lieu du 7 au 12 septembre 2021.

La Volkswagen ID.3 dans son viseur

À l’heure d’écrire ces lignes, on ne sait pas quels marchés accueilleront ce nouveau quatre roues. Ce que l’on sait en revanche, c’est que l’Ora Cat viendra directement titiller la Volkswagen ID.3 : sa longueur de 4,20 mètres la place en effet comme une potentielle concurrente de l’Allemande, longue de 4,26 mètres.

À l’avant, sa bouille a de petits airs d’une Porsche, lorsqu’à l’arrière, l’absence visuelle de phares lui apporte un aspect très lisse. Du côté des caractéristiques, Insideevs et Automobile Propre sont parvenus à mettre la main sur plusieurs d’entre elles : sa puissance maximale atteindra par exemple les 120 kW, pour une vitesse de pointe de 160 km/h.

Une autonomie décente

Son autonomie devrait par ailleurs osciller entre 300 et 400 kilomètres, selon la configuration de batterie — 49 ou 63 kWh — choisie. Au niveau des prix, il se murmure que l’Ora Cat voguera autour des 30 000 euros, sans que l’on sache réellement si ce tarif inclut des aides à l’achat.

Pour en savoir plus, il faudra encore se montrer patient. Mais cela ne devrait pas durer trop longtemps, puisque les commandes du véhicule devraient débuter d’ici la fin de l’année. À ce stade-là, nul doute que la fiche technique complète et la grille tarifaire n’auront plus aucun secret pour tout le monde.