Grosse hausse de l’autonomie pour cette voiture électrique bientôt vendue en France

Comme la Peugeot e-308, la Funky Cat vendue en Europe a une batterie un peu juste pour son gabarit. Ora vient heureusement de corriger le tir avec une nouvelle version de 63 kWh.

Commercialisée par la marque Ora, la Funky Cat fait partie des nombreuses voitures électriques chinoises qui sont en train de déferler sur le Vieux Continent. Bien qu’on puisse la prendre pour une citadine, elle mesure 4,24 mètres de long et appartient plutôt à la famille des compactes. Un peu plus longue qu’une Mini Cooper donc. Son autonomie de 310 km peut donc paraître un peu légère face à ce que proposent les ténors de la catégorie.

L’Ora Funky Cat franchit la barre des 400 km d’autonomie

C’est sans doute pour cette raison qu’Ora a décidé de compléter l’offre avec la Funky Cat First Edition+. Sur cette nouvelle version, la capacité de la batterie passe de 48 à 63 kWh. L’autonomie augmente de façon considérable pour culminer à 260 miles en cycle WLTP, soit environ 420 km.

L’installation d’une nouvelle batterie ne s’accompagne pas d’autres changements d’ordre technique. L’Ora Cat First Edition+ conserve le moteur de 171 ch et demeure une simple traction. Le temps de charge n’est pas mentionné dans le communiqué.

Pour rappel, la Funky Cat de 48 kWh ne brille pas spécialement dans ce domaine. Pénalisée par sa puissance de charge maximale de seulement 64 kW, elle réclame près de trois quarts d’heure pour passer de 15 à 80 % sur une borne rapide (chiffre constructeur).

Une série limitée à 50 exemplaires

La Funky Cat First Edition+ est le nouveau porte-étendard de la gamme et bénéficie à ce titre d’un équipement complet. Le toit panoramique en verre et le chargeur smartphone sans fil sont par exemples livrés de série, tout comme les sièges avant massant, chauffant et à réglages électriques. La diffusion de la voiture sera limitée à 50 exemplaires, tous pourvus d’un badge numéroté. Par la suite, la grosse batterie devrait être proposée sur des versions moins éphémères.

À ce jour, la Funky Cat est commercialisée en Allemagne et au Royaume-Uni. Ora, qui appartient au groupe Great Wall Motor, prévoit de s’implanter plus largement en Europe dans les prochains mois. La France doit normalement faire partie des pays concernés.

Néanmoins, l’instauration du nouveau bonus défavorable aux voitures chinoises en 2024 pénalisera grandement la Funky Cat. D’autant que cette dernière n’est pas particulièrement attractive sur le plan financier. Vendue 31,995 livres en entrée de gamme (soit environ 37 000 euros), elle coûte 5 000 livres de plus que la MG4. La First Editon+ est quant à elle vendue 33 795 livres (environ 39 000 euros). Mais il faut dire que les matériaux et finitions n’ont rien à voir.