Jouer à Wordle sur une vieille Gameboy… est étrangement possible

En bidouillant un peu, un utilisateur a réussi à porter Wordle sur Gameboy. Et sans broncher, la console portable de Nintendo, vieille de 30 ans, parvient à effectuer tous les calculs nécessaires aux parties. Si vous cherchiez une bonne excuse pour ressortir votre vieille Gameboy du tiroir, en voilà peut-être une.

Deviner chaque jour un mot composé de 5 lettres… avec seulement 6 essais. C’est le principe de base de Wordle, un jeu développé par Josh Wardle et racheté le 31 janvier dernier par la New York Times Company. On apprend cette semaine qu’un utilisateur a réussi à porter ce titre simple, et pourtant addictif, sur Gameboy.

Très basique, voire carrément dépouillé sur le plan graphique, Wordle requiert néanmoins une certaine puissance de calcul pour réaliser toutes les opérations nécessaires aux parties. Pas de quoi inquiéter la vénérable GameBoy de Nintendo qui, malgré ses trente ans d’âge, et avec quelques ajustements, s’acquitte de ces calculs sans trembler. Comme le souligne Android Headlines, la magie opère par les biais d’une émulation mise au point par @ghidraninja, chercheur en sécurité et vidéaste spécialisé dans l’ingénierie inversée.

Wordle installable sur votre Gameboy

Sur Twitter, l’intéressé donne plus de détails. Il explique notamment avoir dû s’adapter aux spécifications de la Gameboy. « La taille de la ROM est très limitée, donc je n’ai pas pu insérer une grande liste de mots « réels ». À la place, j’utilise un filtre de bloom pour vérifier (…) si un mot entré est l’un des 8000 mots anglais les plus courants ». On apprend toutefois qu’à ce stade, l’émulation souffre d’une marge d’erreur consistante dans la vérification de mots. Un problème qui devrait toutefois être corrigé ultérieurement.

WORDLE is now running on the Game Boy! pic.twitter.com/Zk8aDr7MST — stacksmashing (@ghidraninja) February 6, 2022

Notez que @ghidraninja a mis en ligne le code de son émulation de Wordle sur Gameboy, accessible sur GitHub. Il est aussi possible de télécharger la ROM pour l’installer par ses propres moyens sur une Gameboy. Si vous avez les compétences pour le faire, le lien est disponible à cette adresse. Si, comme votre serviteur, vous n’avez pas de Gameboy… ou que vous voulez essayer Wordle sans trafiquer la console de votre enfance, une version web du jeu est également disponible.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.