Test de la Elgato 4K Pro : la nouvelle référence haut de gamme

La carte Elgato 4K Pro est une excellente carte d'acquisition, totalement prête pour les consoles PlayStation 5, Xbox Series X ou les PC de dernière génération. Elle permet un enregistrement complet du flux d'un jeu vidéo en 4K à 120 images par seconde avec le HDR activé.



Si l'on voulait chipoter, on pourrait dire que la carte n'est pas encore au niveau de la promesse du HDMI 2.1, puisqu'il n'est pas possible d'enregistrer en 8K à 60 images par seconde. Mais il s'agit d'un cas d'usage très marginal en 2024 pour une carte d'acquisition. Peu de téléviseurs ou d'écrans 8K sont sur le marché, peu de machines peuvent faire tourner des jeux dans cette définition, et Twitch ne supporte pas non plus cette qualité d'image.



La carte Elgato 4K Pro s'impose comme la référence des cartes d'acquisition haut de gamme. Son intégration dans un PC est relativement simple, et permet de bénéficier de la bande passante du PCI Express. L'écosystème Elgato est un plaisir à utiliser.