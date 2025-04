Oubliez Steam Deck et la Switch 2 : cette console veut être la nouvelle reine du jeu portable

Pas besoin de se limiter à la Switch 2 ou au Steam Deck : l’Aokzoe A1X débarque avec du lourd pour les gamers en quête de puissance et de mobilité.

On a tendance à résumer le marché de la console portable à la Switch, Switch 2 désormais, au Steam Deck et à quelques consoles Windows, dont l’Asus ROG Ally X et la Lenovo Legion.

Mais attention, il y a du nouveau dans le game ! Il y a des spécialistes, comme Ayaneo, mais aussi Aokzoe, un fabricant chinois qui n’a pas froid aux yeux. Il vient de lancer l’A1X, une console portable qui a tout pour rivaliser avec les cadors du marché, comme l’Asus ROG Ally X.

Avec un processeur AMD Ryzen ultra-puissant, un écran fluide à 120 Hz et des fonctionnalités pratiques comme l’OCuLink, l’A1X promet de bonnes performances.

Comme l’Ayaneo 3, l’A1X n’est pas juste une console portable, c’est un véritable PC de poche taillé pour le gaming. Elle est équipée d’un processeur AMD Ryzen, avec deux options au choix : le Ryzen 7 8840U un peu moins cher, ou le Ryzen AI 9 HX 370 pour ceux qui veulent envoyer du lourd. Ce dernier, c’est un monstre de puissance avec 12 cœurs et une puce graphique Radeon 890M. En clair, ça veut dire que vous pourrez faire tourner des jeux AAA récents, comme Cyberpunk 2077 ou Forza Horizon 5, sans trop de compromis, même en déplacement. Et avec jusqu’à 64 Go de RAM.

Elle est équipée d’un écran LCD tactile de 8 pouces, avec une dfinition de 1920 x 1200 pixels. C’est net, et relativement lumineux (jusqu’à 500 cd/m²), et surtout, il supporte un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec VRR (Variable Refresh Rate). Le VRR, c’est une technologie qui synchronise l’affichage avec le jeu pour éviter les saccades.

Une connectivité qui envoie du lourd

L’un des gros points forts de l’A1X, c’est sa connectivité. Aokzoe a mis le paquet pour que cette console soit ultra-polyvalente. Déjà, elle embarque deux ports USB4, qui permettent des transferts de données ultra-rapides (jusqu’à 40 Gbps) et même de connecter des accessoires comme un dock ou un écran externe. Il y a aussi un port USB 3.2 Gen 2 Type A (pour brancher une clé USB ou une manette, par exemple) et une prise jack 3,5 mm pour votre casque.

Mais ce que j’apprécie, c’est l’OCuLink. Ce connecteur permet de brancher une carte graphique externe (eGPU), ce qui peut transformer votre console portable en une machine bien plus musclée quand vous êtes à la maison.

Côté stockage, l’A1X ne lésine pas non plus. Elle propose un emplacement M.2 2280 pour un SSD PCIe 4.0, ce qui garantit des temps de chargement ultra-rapides. Vous pouvez partir sur une configuration de base avec 1 To, ou opter pour plus si vous êtes du genre à installer toute votre bibliothèque Steam. Et si ça ne suffit pas, un slot microSD 4.0 est là pour étendre le stockage à moindre coût. Ajoutez à ça une batterie de 72,7 Wh (18 880 mAh), et une charge rapide à 100 W via USB-C, et vous avez une console qui coche pas mal de cases.

Un design bien pensé

L’A1X, c’est aussi une console qui soigne son look et son ergonomie. Avec ses 730 grammes et ses dimensions de 285 x 125 x 40 mm, elle reste assez compacte pour être transportée facilement, même si elle est un poil plus encombrante qu’une Switch 2. Les joysticks capacitifs, le pavé directionnel et les gâchettes analogiques sont conçus pour offrir un confort digne d’une manette de console classique. Bonus : un gyroscope et un accéléromètre sont intégrés pour les jeux qui utilisent les mouvements, comme certains titres de course ou d’aventure. Et pour les fans de style, l’éclairage RGB personnalisable est là.

Elle tourne sous Windows 11, pas de SteamOS pour le moment. Peut-être que cela le cas plus tard, si Aokzoe fait l’effort de porter l’OS, ou si des passionnés d’y mettent.

Mais attention, l’A1X n’est pas encore dans toutes les poches. Aokzoe a choisi de financer ce projet via Kickstarter, avec un prix de départ à 703 euros pour la version Ryzen 7 8840U (32 Go de RAM, 1 To de SSD) et 932 euros pour la version Ryzen AI 9 HX 370. La version haut de gamme, avec 64 Go de RAM, grimpe à 1299 dollars (environ 1200 euros). Et comme pour tout financement participatif, il y a des risques : délais de livraison, frais de douane, etc.

Cela dit, Aokzoe n’est pas un novice dans le domaine, et leur campagne semble bien partie. Notre conseil est tout de même de vraiment y aller en connaissance de cause. En effet, il y a des risques de retards… et même de ne jamais être livré.