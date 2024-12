Le concurrent de Qualcomm annonce un gros changement

MediaTek a annoncé son nouveau Dimensity 8400. Positionné sur le milieu de gamme, ce nouveau SoC innove en abandonnant ses cœurs à basse consommation au profit de huit cœurs entièrement dévolus aux performances. Une stratégie que nous n’avions pas encore observée sur cette gamme de puces.

Les puces MediaTek Dimensity passent un nouveau cap sur le milieu de gamme // Source : MediaTek

Dimensity 8400, c’est le nom d’une puce milieu de gamme qui pourrait bien marquer un tournant pour MediaTek.

Depuis plus d’une décennie, le monde des smartphones s’est construit autour d’une certitude : les processeurs doivent combiner des cœurs puissants et des cœurs économes en énergie. MediaTek, le challenger taiwanais de Qualcomm, vient pourtant de remettre en question ce dogme avec son Dimensity 8400, en optant pour une configuration uniforme de huit cœurs Cortex A725.

Ce qui change

Annoncée cette semaine par le fabricant taïwanais, cette dernière a pour particularité de délaisser l’architecture big.LITTLE, que l’on trouve encore habituellement sur les références milieu de gamme, pour une approche différente.

Le nouveau processeur abordable de MediaTek abandonne en effet les cœurs à basse consommation de ses prédécesseurs pour ne s’articuler qu’autour de cœurs à hautes performances. Le Dimensity 8400 embarque ainsi un total de huit cœurs Cortex-A725 cadencés à 3,25 GHz, sans rien d’autre sur le plan CPU.

Jusqu’à présent, ce type de processeur aurait par exemple été doté de 4 cœurs basse consommation Cortex-A5xx, cadencés à environ 2 GHz, épaulés par 3 cœurs hautes performances Cortex-A7xx, à un peu plus de 3 GHz, et potentiellement par un cœur très hautes performances Cortex-X en prime.

Le changement de paradigme est donc très concret sur le Dimensity 8400, qui se rapproche par ce biais de certains processeurs haut de gamme, ayant eux aussi abandonné leurs cœurs à basse consommation.

Nouveaux cœurs pour une nouvelle vie

Comme le précise Android Authority, ce changement d’architecture s’accompagne également d’une hausse de la quantité de mémoire cache embarquée par le SoC.

Ces nouveautés permettent au Dimensity 8400 d’afficher 32% de performances en plus face au Dimensity 8300 en multi-core… et contrairement à ce que l’on aurait pu penser en l’absence de cœurs à basse consommation, les pics de consommation ont eux aussi été rabotés, d’un maximum de 44% selon MediaTek.

L’absence de cœurs très hautes performances Cortex-X, pourrait par contre avoir un impact notable sur le plan des performances brutes, en single-core, par rapport à certaines puces concurrentes. Un travers que le Dimensity 8400 compenserait donc par une consommation mieux maîtrisée… du moins on l’espère.

Le Xiaomi 14T embarquait un Dimensity 8300 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sur le plan GPU cette fois, le nouveau Dimensity 8400 embarque une partie graphique Mali-G720 MC7, sous architecture ARM elle aussi. Cette dernière est capable de délivrer 24% de performances supplémentaires, pour jusqu’à 42% de consommation en moins, face à l’iGPU Mali-G615 MC6 du Dimensity 8300. Du moins selon MediaTek. Autre nouveauté intéressante : la prise en charge de la technologie d’interpolation d’images « Frame Rate Converter », pour une expérience améliorée en jeu.

Sur le plan de l’IA cette fois, le Dimensity 8400 dispose d’un NPU 880 censé gérer les derniers modèles d’IA « mainstream », explique MediaTek, sans tellement s’étendre sur le sujet. Selon toute vraisemblance, ce NPU permettra de prendre en charge les tâches d’IA les plus courantes, comme la réécriture, l’enregistrement par IA, la génération de médias et les réponses intelligentes.

Sur le plan vidéo aussi, le Dimensity 8400 progresse. Ce nouveau SoC devrait consommer jusqu’à 12% d’énergie en moins sur l’enregistrement en 4K. Quant à son modem, il atteint désormais un pic de 5.17 Gbps en vitesse de téléchargement.

Le Dimensity 8400, qui permet enfin la prise en charge des écrans WQHD+ en 144 Hz, devrait arriver sur le marché très prochainement. On ignore toutefois quel sera le premier constructeur à en profiter. L’année dernière, les POCO X6 Pro et Xiaomi 14T avaient l’un comme l’autre adopté le Dimensity 8300. On peut donc imaginer que leurs successeurs opteront également pour la nouvelle puce de MediaTek.