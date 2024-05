Xiaomi réinvente l’aspirateur Dyson avec sa technologie à détection de poussière

Xiaomi revient avec le Mijia 2 Dust Display Edition, un aspirateur sans fil qui se veut le rival de Dyson, mais à un prix défiant toute concurrence.

Xiaomi a présenté le Mijia 2 Dust Display Edition, un aspirateur sans fil, un aspirateur balais, qui promet de révolutionner le nettoyage domestique. Plus concrètement, il reprend une des technologies star de Dyson (V15 Detect) mais vendu à une potion du prix d’un aspirateur Dyson.

Quelle est la technologie de Dyson ?

Sa particularité est un faisceau lumineux vert pour détecter la poussière comme par magie. En réalité, une LED à lentille incurvée repère les particules sur une plage de 30 cm et un angle de 55 degrés. Xiaomi clame que cela rend le nettoyage 16 fois plus efficace.

De plus, l’aspirateur de Xiaomi dispose d’un moteur capable d’atteindre 100 000 tours par minute. Impressionnant, non ? Avec une puissance d’aspiration de 24 kPa, on est sur un des aspirateurs les plus puissants du segment. Ce n’est pas tout : il a un système de séparation cyclonique à 12 cônes, les grosses particules de poussière sont envoyées au fond du compartiment filtrant.

Le système de filtration à cinq étages de l’appareil est annoncé comme efficace, retenant 99,97 % des petites particules, l’objectif est de « purifier » l’air aspiré. Cela est particulièrement utile pour les ménages avec des animaux domestiques, grâce à une brosse spécialement conçue pour éviter les emmêlements de poils.

Comme son nom l’indique, Mijia 2 Dust Display Edition est une version améliorée du modèle Wireless Vacuum Cleaner 2 Slim, lancé fin 2022. Parmi ses améliorations, on trouve une batterie de 2 500 mAh, qui offre jusqu’à 60 minutes d’utilisation continue avec un niveau sonore relativement faible de 73 dB.

115 euros, vous pouvez compter le double une fois importé

Son avantage par rapport à Dyson : il est proposé à environ 115 euros, mais pour le moment uniquement en Chine, via JD.com et certainement bientôt su AliExpress. Xiaomi n’a pas encore annoncé de date de lancement pour la France ou d’autres marchés internationaux, mais il est probable qu’une disponibilité mondiale suivra prochainement, étant donné le succès et la stratégie habituelle de l’entreprise.

Le modèle le plus proche disponible en France est le Mi Vacuum Cleaner G9 Plus, un appareil vendu à environ 230 euros, doté de trois modes de puissance. Il y a aussi le G10 Plus, vendu à 300 euros.