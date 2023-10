Test de la Wiz Colors E27 8 W : une ampoule connectée de qualité dopée à la détection de mouvement

Wiz est un constructeur qui promet des ampoules connectées aussi intelligentes que celles du leader du secteur, tout en étant moins chères. Nous avons donc passé la Wiz Colors E27 8W au crible, ses qualités lumineuses bien entendu, mais également l’efficacité de sa fonction détection de mouvement.

Wiz, propriété de Philips, propose une gamme d’ampoules connectées plus accessibles financièrement que la gamme Hue, tout en profitant d’un écosystème qui a son lot de bonnes idées.

Avec la Wiz Colors E27 8W, le constructeur propose une ampoule LED connectée capable de diffuser jusqu’à 16 millions de couleurs différentes. Nous avons donc testé son potentiel lumineux et ses autres forces comme la détection de mouvement.

Design et fonctionnalités : le commun stylistique en action

Il est difficile de faire plus commun que cette ampoule connectée de 6 x 12,2 cm. Seule l’inscription Wiz Colors apposée sur le côté permet de connaître son origine et trahit sa connectivité. Nous avons donc un produit basique dans la forme, profitant pourtant d’un niveau de finition simplement impeccable.

Cette ampoule (8 W équivalent 60 W) annonce une luminosité maximale de 806 lumens et une température des couleurs allant de 2 200 à 6 500 K. Ce qui permet de profiter de nombreuses nuances de blanc et de couleurs (16 millions en théorie). L’efficacité énergétique annoncée par le constructeur est de 100 lm/W et il promet une durée de vie de 25 000 heures et 50 000 cycles d’allumage, des chiffres très positifs.

Installation et configuration : un jeu d’enfant

L’application Wiz V2 est le passage obligé pour installer, configurer et contrôler les produits de la marque.

Avant d’installer l’ampoule, vous devrez rejoindre une Maison existante, ou en créer une en précisant bien le nombre et le nom des pièces qui la composent.

Vous pourrez ensuite ajouter votre nouvelle ampoule. Vous devrez avant cela la connecter et l’allumer et éteindre quatre fois d’affilée pour activer le mode appairage qui se fait en Bluetooth.

Le processus d’installation fonctionne à la perfection, vous aurez principalement à entrer le code de votre réseau Wi-Fi.

Une fois votre ampoule installée, Wiz V2 propose une sorte de petit didacticiel qui permet de paramétrer les comportements de l’ampoule, comme sa réaction quand vous l’allumez (reprendre le dernier état en mémoire ou la teinte préprogrammée par défaut), ou encore la durée du fondu d’allumage et d’extinction.

L’application propose une interface plutôt séduisante et surtout très claire. Sur la page d’accueil sont regroupées les pièces de votre maison et vous pouvez mettre en marche ou éteindre les ampoules de chaque pièce.

Appuyez sur une pièce pour avoir un contrôle plus fin de ses ampoules. Sur la page qui apparait, la ligne Contrôle rapide applique vos effets lumineux favoris à toutes les ampoules. La section Appareils réunit les produits Wiz associés à la pièce. Sélectionnez une ampoule Colors (ici la A1) pour accéder à plus de fonctions.

De plus, chaque ampoule Wiz, individuellement ou en groupe, peut être intégrée à des scénarios lumineux préenregistrés et vous pouvez bien sûr créer les vôtres. Ils se répartissent sur les onglets Statique et Dynamique. Le premier réunit des ambiances lumineuses fixes et le second donne accès à des ambiances dynamiques, avec des changements de luminosité et de colorimétrie.

Attention, à la différence de beaucoup de produits Philips Hue, il n’est pas possible de synchroniser la lumière avec de la musique, de la vidéo ou du jeu vidéo. Enfin, l’onglet Personnalisé permet de définir la puissance et le type de lumière diffusée (blanc ou couleur).

En passant par le menu des Paramètres, les produits Wiz donnent accès à un très grand nombre d’intégrations à des services tiers, de IFTTT à SmartThings, en passant par Enki et les assistants vocaux.

Toujours dans le menu des Paramètres, l’application permet d’accéder à une fonction du suivi de la consommation d’énergie globale, pièce par pièce et ampoule par ampoule.

À l’usage : efficace et pratique

L’ampoule annonce une puissance lumineuse maximale de 806 lumens, soit en retrait face aux Nanoleaf Essentials Matter Smart Bulb E27 et ses 1 100 lumens, mais du même niveau que les Philips Hue White & Color Ambiance.

Les nuances de blancs sont nombreuses, autant qu’avec la Wiz Whites E27 8W. Qu’il s’agisse d’avoir une lumière tamisée pour regarder un film ou de disposer d’une lumière puissante pour monter avec précision une maquette, ce produit est au rendez-vous. Tant que vous restez au-delà de 40 % à 50 % de puissance, vous pourrez lire confortablement dans une pièce de 20 m².

Le mode couleur offre de belles nuances et la luminosité est de bon niveau. Elle reste toutefois environ 40 à 50 % moins lumineuse qu’en mode blanc. Elle n’est donc là que pour créer des ambiances et ne permet pas de lire confortablement, même à pleine puissance.

Les ampoules Wiz intègrent une technologie de détection de mouvement maison. Pour cela, elles utilisent les variations du signal Wi-Fi en présence d’un animal ou d’un être humain. Deux ampoules sont nécessaires pour assurer son bon fonctionnement et il faut admettre que le résultat est simplement bluffant. Dès que nous entrons dans une pièce, l’ampoule s’allume avec, au pire, un retard de 2 à 3 secondes.

Vous pouvez améliorer ce résultat en fixant un niveau de détection plus haut, et ainsi le rendre plus sensible. Vous ferez certainement l’opération inverse si vous avez des animaux domestiques, sans quoi vous consommerez du courant chaque fois que votre ami à poils se baladera dans une pièce.

Prix et disponibilité de la Wiz Colors E27 8W

La Wiz Colors E27 8W est disponible au prix de 19,99 euros sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires comme Amazon.