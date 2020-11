Lime lance une nouvelle trottinette électrique à Paris pour fêter sa rentabilité

Lime vit un tournant après avoir dégagé des bénéfices pour la première fois de son histoire. L’opérateur de trottinettes électriques en libre-service en profite aussi pour lancer la Gen4 à Paris, nouveau modèle plus robuste qui bénéficie d’une batterie interchangeable.

Malgré le contexte sanitaire et économique de 2020, Lime a réussi à tirer son épingle du jeu. L’entreprise spécialisée dans la location de trottinettes électriques en libre-service a en effet atteint le seuil de rentabilité pour la première fois de son histoire, à l’issue du Q3, près de quatre ans après sa création (janvier 2017).

Dans un communiqué de presse officiel, le leader du secteur annonce être sur la bonne voie pour dégager des bénéfices sur toute l’année 2021. L’entreprise californienne estime avoir trouvé un équilibre dans son business model, prouvant que la mobilité partagée est un service durable sur le long terme et une alternative viable à la voiture. Et pour célébrer le tout, un nouveau modèle de deux-roues va même débarquer à Paris.

Batterie interchangeable

La Gen4, de son nom, succède logiquement à la Gen3 actuellement en service : cette nouvelle itération se veut plus robuste et se démarque surtout par sa batterie interchangeable. Ce système s’appliquera également à la flotte de vélos Lime, de sorte à pouvoir échanger des batteries entre un vélo et une trottinette. « Cela permettra de rationaliser nos opérations », souligne la firme d’outre-Atlantique.

La Gen4 s’offre aussi une meilleure durée de vie que la Gen3 (limitée à deux ans) et troque son guidon autrefois droit contre un guidon courbé qui rappelle celui des vélos électriques VanMoof. Lime assure qu’il offrira une prise plus confortable. Le groupe lui ajoute une seconde poignée de freins qui devrait apporter un freinage plus mordant, ainsi que des suspensions améliorées pour mieux appréhender les revêtements urbains.

Double béquille et roues plus grandes

Le deck a quant à lui été abaissé pour optimiser le centre de gravité, alors qu’une béquille à deux pieds s’invite à la fête pour un équilibre amélioré, une fois la trottinette garée. Comptez enfin sur des roues 20 % plus grandes comparées à la précédente génération : de quoi améliorer la stabilité du véhicule. À noter que Lime a lancé un forfait illimité valable durant le confinement.