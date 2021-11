Intersport dégaine trois nouveaux vélos électriques à des prix abordables

Via sa marque de vélo Nakamura, Intersport ajoute trois vélos à assistance électrique à son catalogue. Cette nouvelle gamme nommée E-Crossover est composée de modèles taillés pour la ville, à des prix oscillant entre 999 et 1599 euros.

Aujourd’hui, les grandes enseignes spécialisées dans le sport, à l’image de Décathlon et Intersport, possèdent leur propre offre de vélos électriques. Le second nommé est positionné sur plusieurs segments tarifaires et usages, du VAE urbain à bas prix (E-City) aux modèles plus sportifs (Summit, Complete) parfois plus coûteux.

En cette fin d’année 2021, le groupe suisse en remet une couche avec une toute nouvelle gamme composée de trois produits : les E-Crossover Style, Voyage et Aventure, tous taillés pour les trajets urbains avant tout, à des prix respectifs de 999 euros pour le premier et 1599 euros pour les deux autres.

E-Crossover Style

Le plus abordable de la gamme E-Crossover profite d’un cadre en aluminium et de pneus de 27,5 pouces dont la marque n’a pas été précisée. Il peut compter sur une batterie de 375 Wh : mais là encore, Intersport se montre discret quant à l’autonomie promise. Il faudra donc le tester pour se faire une idée.

Le moteur est quant à lui placé sur le moyeu arrière avec un capteur de rotation et non de couple : le VAE se montre donc moins réactif, puisqu’il réagit à la rotation du pédalier et non à la force que vous mettez dans les pédales. Cela entraîne un comportement moins naturel, même si cela reste standard sur les VAE entrée de gamme.

En revanche, son couple de 45 Nm est pour le moins prometteur. Le tout est accompagné de cinq niveaux d’assistance électrique, d’une transmission à sept vitesses, de freins à disque hydrauliques et d’un écran LCD pour consulter ses informations de conduite.

L’E-Crossover Style est disponible en taille S, M et L en un seul et unique coloris (noir) et ne dispose d’aucune connectivité Bluetooth avec l’application mobile de la marque.

E-Crossover Voyage

Il faut ajouter 600 euros supplémentaires à ce modèle pour se l’arracher. En échange, la fiche technique monte logiquement en gamme avec un moteur central Naka E-Power de 60 Nm de couple et de meilleurs équipements pour votre sécurité et confort : porte-bagages, phares LED ou encore fourche suspendue.

La batterie de 460 Wh devrait offrir une meilleure autonomie que le modèle Style, lorsque le cadre ouvert vous facilitera la vie pour enfourcher, et inversement, votre monture. Il est là aussi question de freins à disque hydrauliques, de garde-boue et d’un écran couleur pour gérer les différents niveaux d’assistance (4).

Cette fois-ci, une partie connectée est au menu avec l’application Naka E-Power : elle servira avant tout à mieux calculer votre autonomie et à garantir une sécurité supplémentaire grâce à une fonction antidémarrage de l’assistance électrique via un code personnalisé.

D’un poids de 19,9 kilos, l’E-Crossover Voyage opte pour une transmission à huit vitesses. Deux tailles sont disponibles à l’achat : S et M.

E-Crossover Aventure

L’E-Crossover Aventure est un jumeau de la version Voyage. En réalité, seule leur forme de cadre diffère : celle de l’Aventure se veut plus « fermée » et donc moins pratique dans l’idée. Ce modèle se tourne également vers des tailles plus grandes : M et L en l’occurrence.

Pour ce trio, des primes à l’achat sont disponibles selon votre département, région et ville : en Île-de-France par exemple, cette aide peut grimper jusqu’à 500 euros pour faire baisser la note.

