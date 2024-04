Nakamura E-Crossover V : 400 € de réduction pour ce VAE polyvalent chez Intersport

Le Nakamura E-Crossover V est un vélo électrique urbain qui nous a convaincus par son panel d'équipements et sa puissance très agréable sur la route. Son rapport qualité/prix s'améliore d'ailleurs aujourd'hui grâce à Intersport qui le propose à 1 299 euros au lieu de 1 699 euros.

Parmi les entités sportives d’Intersport, on trouve notamment la marque de vélos Nakamura, qui propose un catalogue de VAE très varié. Aujourd’hui, c’est son modèle E-Crossover V qui nous intéresse. Noté 8/10 à la fin de notre test, ce vélo électrique nous a plutôt séduits avec son équipement fourni et son comportement électrique naturel et agréable sur la route. Les petits défauts que l’on a repérés au cours de notre essai ne nous empêchent pas de le recommander, surtout quand il est affiché avec une réduction de 400 euros.

Les points forts du Nakamura E-Crossover V

Son attirail d’équipements

Son comportement électrique naturel

Sa bonne autonomie

Lancé à 1 699,99 euros, le Nakamura E-Crossover V est désormais proposé à 1 299,99 euros chez Intersport. Sachez par ailleurs que vous pouvez avoir accès à des aides de l’État et des collectivités locales pour réduire encore un peu plus la facture.

Un VAE pas avare en équipements

Ce n’est pas son design que l’on retient avant tout. En effet, avec son apparence passe-partout, ses nombreuses pliures de soudures et ses câbles de freins assez (trop) visibles, le Nakamura E-Crossover V n’est pas visuellement remarquable. On se console heureusement avec un confort tout à fait agréable durant les trajets : sur la route, ses pneus de 28 pouces Hutchinson Haussman gomment efficacement les aspérités de la route, une sensation renforcée par la fourche suspendue située à l’avant. Petit bémol tout de même pour la selle qui est moins confortable.

Là où le Nakamura E-Crossover V parviendra réellement à se démarquer de la concurrence, c’est au niveau de ses équipements. Ses accessoires sont en effet nombreux : des garde-boue en aluminium efficaces, un porte-bagages capable de supporter un poids de 27 kilos, une béquille rassurante, deux phares à LED ou encore des inserts réfléchissants de nuit.

Une conduite naturelle et agréable

Le Nakamura E-Crossover V a été conçu pour circuler en ville, mais aussi sur des petits chemins moins stables. Dans tous les cas, il offre une bonne stabilité grâce à une bonne répartition du poids sur l’ensemble du cycle. Côté puissance, il s’appuie sur un moteur central estampillé Nakamura capable de délivrer un couple de 80 Nm. Autant dire que ce vélo électrique nous facilitera la tâche lors des démarrages, reprises et côtes. Les pentes pourront être gravies sans perte de vitesse. Dans l’ensemble, le comportement électrique du vélo est aussi plaisant que naturel.

Ce VAE se dote par ailleurs de freins à disque hydrauliques, qui promettent un freinage très efficace (y compris sous la pluie), que vous souhaitiez vous arrêter net ou opter pour un freinage plus progressif, mais toujours avec précision. Enfin, concernant son autonomie, le Nakamura E-Crossover V a pu tenir durant 66 km avec le mode Boost activé lors de notre test, soit un très bon score. L’autonomie restante pourra d’ailleurs être visible depuis l’application mobile qui accompagne le VAE. Pour le temps de recharge, comptez 3h30 pour remplir totalement la batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Nakamura E-Crossover V.

Afin de comparer le Nakamura E-Crossover V avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

