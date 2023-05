Vélo électrique : l’excellent Nakamura E-Crossover V perd 200 € durant les French Days

Effet post-confinement ou sensibilité écologique grandissante, vous êtes de plus en plus nombreux à adopter le vélo électrique pour vous rendre au travail ou pour partir à la conquête des grands espaces. Si vous avez déjà pensé à vous offrir un VAE, mais que vous n'avez pas encore sauté le pas, il serait temps de profiter des French Days et de mettre la main sur l'excellent Nakamura E-Crossover V dont le prix passe de 1 599,99 euros à 1 399,99 euros chez Intersport.

À l’instar de Décathlon, Intersport met à contribution son expertise pour vous proposer sa propre gamme de vélos électriques made in France parmi les meilleurs du marché, les Nakamura. Durant les French Days, vous pouvez mettre la main sur un des derniers modèles de la marque, le Nakamura E-Crossover V qui profite d’une réduction de 200 euros.

Le Nakamura E-Crossover V en quelques points

Un vélo à l’aise aussi bien en ville que sur les sentiers battus

Une conduite agréable avec le couple de 80 Nm

Une autonomie confortable

Au lieu de 1 599,99 euros habituellement, le Nakamura E-Crossover V est maintenant disponible en promotion à 1 399,99 euros chez Intersport. Si votre budget est plus serré, vous pouvez avoir le Nakamura E-Fit 150 également en promotion à 1 299,99 euros au lieu de 1 499,99 euros. Enfin, sachez que pour l’achat d’un vélo électrique, des aides de l’État et de votre collectivité territoriale peuvent être mis à votre disposition.

Un VAE équipé avec tout ce qu’il faut

On peut dire en préambule que le Nakamura E-Crossover V est une bien grosse bête, avec des dimensions qui ne passent pas inaperçues et un poids de 24,3 kg. Il s’agit d’ailleurs d’un des défauts de ce vélo électrique puisqu’il peut se montrer encombrant, surtout dans un intérieur. Reste que ce VAE est confortable non pas grâce à sa selle, mais à sa fourche avec un débattement de 65 mm et ses pneus de 28 pouces qui parviennent à gommer les aspérités de la route.

Niveau équipement, le Nakamura E-Crossover V coche toutes les cases. Le vélo est équipé entre autres de garde-boues en aluminium, d’une béquille, de deux phares LED dont celui de l’avant est inclinable, un porte-bagage pouvant supporter une charge maximale de 27 kilos et des inserts réfléchissants pour être encore mieux remarqué la nuit. Tant qu’on parle de sécurité, on se permet de vous rappeler que le port d’un casque est recommandé, que vous rouliez en ville ou à la campagne.

Un moteur et un capteur de couple dynamiques

Le Nakamura E-Crossover V est un vélo électrique qui se veut polyvalent, c’est-à-dire que vous pouvez rouler aussi bien en ville qu’à la campagne. Il s’appuie sur un moteur Naka E-Power avec un capteur de force dont le couple s’élève à 80 Nm, ce qui est un score élevé. Concrètement, le comportement électrique du vélo vous permet de gravir les pentes ou de rouler en continu à 25 km/h sans vous fatiguer. Pour ce qui est des freins à disque hydrauliques, il n’y a rien à leur reprocher.

Enfin, Intersport indique sur la fiche technique une autonomie de 100 km. Cependant, nous savons d’expérience avec les vélos et les trottinettes électriques que cette donnée est souvent surévaluée. Il faut prendre en compte plusieurs facteurs tels que les pentes, le poids du cycliste, les températures et l’humidité extérieures. Ici, le mode d’assistance utilisé a également un impact sur l’autonomie, notre testeur a, par exemple, épuisé la batterie au bout de 66 km avec le mode Boost. Reste que c’est un bon score dans cette tranche de prix.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Nakamura E-Crossover V.

