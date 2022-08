Pneus larges et petits prix : voici des vélos électriques en promotion pour la rentrée

Et si vous changiez de moyen de locomotion pour la rentrée ? Le constructeur de vélos électriques Gogobest propose actuellement de belles remises sur certains de ses deux roues pliants.

Le « vélotaf » est à la mode, surtout depuis que les vélos électriques se sont démocratisés. Il faut dire qu’ils permettent de se déplacer sur de longues distances sans arriver trempée de sueur au bureau. Et en ville, cela a aussi l’avantage d’être généralement plus rapide que la voiture, voire les transports en commun.

Pour la rentrée, le constructeur Gogobest propose justement plusieurs de ses cycles électriques à prix barré, et tous sont garantis deux ans. Du fat bike compact aux vélos pliants, voici notre sélection.

Gogobest GF300 : le fat bike compact et électrique à 999 euros

Vélos à la mode depuis plusieurs mois, les fat bikes comme le Gogobest GF300 ont la particularité de chausser des pneus extrêmement larges (4″ de large). Au-delà du look original, des gommes aussi imposantes permettent également de mieux absorber les chocs. En complément, le GF300 est même équipé d’une fourche avant avec suspension. Si vous avez l’habitude de traverser des rues pavées ou des sentiers accidentés, c’est un confort supplémentaire.

Ici, le moteur brushless situé sur le moyeu de la roue arrière délivre une puissance maximale capable d’atteindre les 1000 watts pour supporter les pentes les plus raides. Le constructeur se targue même de pouvoir faire avancer son vélo sur des routes avec une inclinaison de 35 degrés. La batterie étanche est également amovible, de quoi la détacher du vélo pour faciliter la recharge.

Enfin, le Gogobest GF300 profite d’une transmission Shimano à 7 vitesses, des freins à disque mécaniques, et surtout d’un cadre pliable. De quoi facilement le faire rentrer dans un ascenseur ou dans un coffre de voiture. Un avantage non négligeable quand on sait que son poids est mesuré à 37 kilos avec la batterie.

Grâce au coupon CE39S8, le prix du Gogobest GF300 descend à 999 euros au lieu de 1199 euros. La livraison gratuite est rapide, puisqu’elle s’effectue entre 2 et 6 jours ouvrés.

Découvrir le Gogobest GF300 à 999 euros CE39S8

Le Niubility B16 : un vélo électrique pliant à 437 euros

Le Niubility B16 arbore un design plus traditionnel de vélo électrique pliant. Ici, les pneus sont moins grands et aussi moins larges, ce qui permet de gagner en poids et en encombrement. Le vélo électrique pèse 23 kilos, soit 14 de moins que le Gogobest GF300. Plié, il est également bien plus compact. En bref, il s’agit d’un cycle électrique idéal pour être rangé dans de petites surfaces et circuler sur de belles routes goudronnées.

Le Niubility B16 est pensé pour circuler en ville et ne profite que d’une seule vitesse. Vous n’irez peut-être pas très vite dans les descentes, mais au moins, vous n’avez aucun risque de dérailler. La batterie non amovible promet une autonomie d’environ 50 kilomètres. Enfin, les freins à disque mécaniques et la fourche avant avec suspension sont toujours de la partie.

Le Niubility B16 est un vélo électrique au tarif très accessible. Grâce au coupon F7WQ68, son prix descend à 437 euros seulement. Ici encore, la livraison est gratuite et se fait dans les 2 à 6 jours.

Découvrir le Niubility B16 à 437 euros F7WQ68

Le Niubility B20 : le vélo électrique polyvalent à 570 euros

Le Niubility B20 partage quasiment les mêmes caractéristiques que le B16. La principale différence se situe au niveau du choix des pneumatiques. Ceux-ci sont plus grands (20″ contre 16″) et plus larges, offrant ainsi un plus grand confort. En augmentant la surface de contact avec la route, vous absorbez mieux les irrégularités du sol.

Et contrairement au B16, le Niubility B20 profite de 7 vitesses avec une transmission Shimano. Si vos trajets rencontrent souvent des pentes, cela offre une certaine flexibilité.

En bref, le Niubility B20 est un bon compromis, permettant de circuler sur des trajets avec de forts dénivelés, mais aussi quelques sentiers plutôt engagés. Grâce au code F7WQ68, son prix descend à 570 euros seulement.