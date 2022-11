Oxfo OX1 : un vélo électrique petit dans son format, mais généreux en autonomie

Le constructeur britannique Oxfo tente actuellement de récolter des fonds via une campagne de financement participatif pour donner un coup de boost à son vélo électrique OX1. Ce dernier est pliant et compact, sans pour autant lésiner sur l’autonomie.

Faire appel à une campagne de crowdfunding pour financer un projet est une méthode relativement courante dans l’univers des vélos électriques. Ces derniers temps, les exemples ne manquent pas : du Geo au Rymic Infinity 3 en passant par le VELLO SUB, pour ne citer qu’eux. À cette liste vient s’ajouter l’Oxfo OX1.

Ce modèle branché a été imaginé par le fabricant d’outre-Manche Oxfo. Il puise sa force dans son système pliant et son format ultra compact une fois « recroquevillé » sur lui-même. La page Indiegogo ne précise malheureusement pas les dimensions exactes de l’engin lorsque plié et déplié.

Il veut aller loin

Son poids de 16,5 kg pourrait néanmoins faire tiquer : pour un vélo électrique pliable, on a vu plus léger. Le modèle Geo chute par exemple à 11 kilos. De son côté, le cadre monobloc est composé d’un alliage de magnésium, nous apprend Hybridos y Electricos, et accueille une petite suspension à l’arrière pour amortir les chocs.

Bonne nouvelle : un capteur de couple est au menu du jour. Ce type de capteur permet de recevoir une assistance électrique selon la force que vous mettez dans les pédales. Conséquences : la conduite est généralement plus dynamique, réactive et naturelle, a contrario des VAE optant pour un capteur de rotation, que l’on retrouve davantage sur de l’entrée de gamme.

Nichée dans le tube de selle, la batterie amovible offrirait une autonomie très généreuse : 135 km en une seule charge. Pour autant, on ne sait pas comment cette valeur a été calculée (protocole, vitesse). Cela reste prometteur même si le mode d’assistance le plus élevé est utilisé – les 70 km pourraient largement être atteints.

Single speed

Le moyeu de la roue arrière accueille un moteur de 250 W qui vous limite électroniquement à 25 km/h, comme le veut la loi. Oxfo a par ailleurs opté pour un système de transmission à une vitesse. Dans ce cas, il faut espérer que la résistance au pédalage ne soit ni trop dure à vitesse basse, ni trop lâche à vitesse élevée.

Un écran LCD complète enfin cette fiche technique, qui est dépourvue de GPS ou de compatibilité avec une application mobile. À l’heure d’écrire ces lignes, le prix de ce vélo électrique pliant n’est pas encore connu. Mais au regard de ce que l’on sait, la barre des 2000 euros devrait aisément être franchie.

