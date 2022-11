Ce vélo électrique ultra léger se plie en 1 seconde

Actuellement en pleine campagne de financement participatif, le vélo électrique Geo mise sur sa légèreté et son aspect hyper pratique pour toucher son public.

Basée à Madrid, la société Ossby travaille depuis plus de 10 dans la conception de vélos ou vélos électriques. Elle compte aujourd’hui deux modèles originaux à son actif, qui devraient être rejoints par un troisième acolyte au cours des prochains mois : le Geo. Ce nouveau VAE fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter.

L’idée derrière ce projet est simple : proposer un cycle branché à la fois pratique, léger et passe-partout. Pour ce faire, l’entreprise a misé sur des dimensions réduites, un poids de 11 kilos et un système de pliage clé en main qui vous permet de fléchir la barre inférieure du cadre en une seconde. Et le tour est joué.

Des matériaux minutieusement choisis

Une fois le vélo plié, il n’est pas question de le porter, mais de le faire rouler sur ses deux roues. Ces dernières, justement, revendiquent une taille de 14 pouces à l’avant contre 16 pouces à l’arrière. Le tout agrémenté d’une bande réfléchissante au niveau du pneu d’afin d’améliorer la visibilité de l’engin.

Pour tirer au maximum le poids vers le bas, le constructeur a misé sur trois types de matériaux : de la fibre recyclée et résine végétale pour le cadre d’un côté, et du carbone pour la fourche de l’autre. Grâce à cette combinaison, le Geo fait partie des vélos électriques parmi les plus légers du marché.

Ce modèle n’en oublie pas pour autant les équipements essentiels : feux LED, béquille et garde-boue sont de la partie de série. Placé sur le moyeu de la roue arrière, le moteur de 250 W fourni par Keyde (une entreprise chinoise) offre une assistance électrique capable de vous propulser à une allure maximale de 25 km/h, comme le veut la loi européenne.

Selon votre mood du moment, cinq niveaux d’assistance vous sont proposés. Aussi, une transmission à 5 vitesses permet de jouer avec le braquet en fonction de la typologie du terrain. La batterie – capacité non précisée – revendique quant à elle une autonomie décente de 50 km, pour une charge d’une durée de 4h.

Prix et disponibilité

La sécurité est quant à elle assurée par des freins à disque hydrauliques, mais la marque ne précise ni la marque, ni le modèle sélectionné.

L’offre Super Early Bird est fixée à 1234 euros, pour des livraisons prévues en juin 2023. À l’heure d’écrire ces lignes, plus de 60 000 euros ont déjà été récoltés, sur un objectif initial de 50 000 euros.

