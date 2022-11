Les nouveaux VTT électriques d’Orbea ne sont pas là pour blaguer

Orbea a renouvelé sa gamme de VTTAE Orbea Wild, qui s’appuie sur le tout dernier moteur Bosch spécialement conçu pour les vélos tout terrain électriques. Les prix oscillent quant à eux entre 5699 et 11 999 euros.

Orbea est l’une des marques de vélos parmi les plus réputées dans le monde, elle qui a fait des VTT et vélo de route son véritable fer de lance. En cette fin d’année 2022, le constructeur ibérique veut frapper fort sur le créneau des vélos tout terrain électriques en renouvelant sa gamme Orbea Wild, nous apprend Solo Bici.

Cela fait deux ans que cette gamme n’avait pas été remaniée, précise le média espagnol. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque d’outre-Pyrénées le fait avec la manière en intégrant le moteur électrique dernière génération de Bosch, le Performance Line CX Race. Attention : cette version n’est disponible que sur le modèle M-LTD.

Le meilleur de Bosch

Pour l’instant, le site officiel ne le mentionne pas explicitement, mais le média spécialisé Bike Radar assure que cette option est disponible pour la version la plus onéreuse de la gamme. Pour rappel, le Performance Line CX Race a été spécialement conçu pour les VTTAE et la compétition.

Imaginé aux côtés d’athlète professionnel, ce moteur délivre un impressionnant couple de 85 Nm et profite d’un mode Race qui permet d’atteindre plus rapidement l’assistance maximale grâce à une poussée supplémentaire. D’un poids de 2,75 kg et affublé d’un boîtier en magnésium, il propose également une aide anti-recul nommée Hill Hold.

Les six autres modèles de la gamme ne sont pas à plaindre non plus, eux qui s’appuient sur un système Bosch Performance Line CX, selon leur fiche produit officielle.

Plus globalement, cette nouvelle génération a droit à un cadre inédit plus léger de 900 grammes et plus rigide de 51 %, selon la marque. Plus fin et avec des lignes agressives, il accueille la batterie – 625 Wh ou 750 Wh – dans son tube inférieur, sans aucune possibilité de retirer l’accumulateur.

En effet, la batterie n’est plus amovible, un choix qui s’explique par des enjeux de rigidité et de maniabilité, se justifie Orbea. Des pneus de 29 pouces sont également de la partie : toute la gamme profite des mêmes modèles de pneus, des Maxxis Minion DHF en l’occurrence. Quant au matériau du cadre – carbone ou aluminium – il diffère selon la version.

Prix et date de sortie

L’Orbea Wild M-LTD est la déclinaison la plus onéreuse de cette gamme : 11 999 euros. Elle profite d’une suspension Fox Factory Kashima, d’une transmission Shimano XTR à 12 vitesses, de roues en carbone ou encore de freins à disque hydrauliques Shimano XTR à 4 pistons, le tout pour un poids de 20,9 kg.

Le modèle le plus abordable est l’Orbea Wild H30, vendu 5699 euros. Avec, vous pouvez compter sur une suspension arrière Fox Performance, une fourche suspendue RockShox 35 Silver, une transmission Shimano Deore M6100 à 12 vitesses, des roues en aluminium et des freins à disque hydrauliques MT410 à deux pistons.

Les versions en carbone débarqueront en janvier 2023, suivies quelques semaines plus tard des modèles en aluminium.

