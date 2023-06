J’ai enfourché le Jean Fourche, l’impressionnant vélo électrique et son moteur fabriqué par Renault

Made in France comme le vélo qu’il équipe, le nouveau moteur Virvolt 900 intègre le premier vélo électrique (VAE) de Jean Fourche, le Jean Foudre. Nous avons pu le prendre en main, voici nos premières impressions.

Après avoir démarré via un kit d’électrification “500” pour particuliers, Virvolt amorce la seconde phase de son existence avec le “900”. Le Virvolt 900 est un moteur central au pédalier, que la marque française a décidé d’assembler en France.

Nous avons d’ailleurs visité les coulisses de ce nouveau bloc pour VAE, ayant lieu à Flins dans l’usine Renault. Le constructeur automobile a en effet intégré la startup dans sa Refactory, cette reconversion multi-activité remplaçant la fabrication de voitures, avec un soutien d’industrialisation.

Le Jean Foudre à l’honneur, le premier électrique signé Jean Foudre

Ce moteur est aussi différent puisque destiné aux fabricants de vélos souhaitant passer à l’électrique, en plus de la compatibilité avec des vélos existants. Pour le moment, quelques marques ont choisi ce bloc, dont Hyboo, Caminade et Jean Fourche. Et comme Virvolt et Renault nous ont proposé, on n’a pas manqué l’occasion de découvrir et de prendre en mains un vélo électrique équipé de ce moteur.

C’est le nouveau Jean Foudre, présent lors de notre visite, que l’on a enfourché. C’est une version électrifiée fidèle du premier modèle musculaire, à mi-chemin entre vélo de ville et allongé. J’avais personnellement discuté avec la marque lors de sa présentation, où son cofondateur Benoît Maurin expliquait vouloir une conversion simple, réparable facilement, ne changeant pas l’esprit du vélo, et surtout made in France.

Ce Jean Foudre affiche ainsi les mêmes roues de 24 pouces et un porte-bagages arrière supportant 35 kg, le tout avec un cadre semi-ouvert. Livré à partir de ce mois de juin, il coûte 2 290 euros, un prix très attractif au regard des composants qu’il embarque.

On a testé le vélo Jean Fourche à moteur Virvolt

L’exemplaire est encore en prototype – pour la potence notamment – mais intégrant bien le moteur de série Virvolt 900. L’intégration au pédalier est plutôt réussie, tandis que la batterie (encore temporaire à boîtier imprimé en 3D) loge sous le cadre.

Le fonctionnement est celui d’un vélo à assistance électrique, avec capteur de couple livrant l’énergie sans à-coup et très naturellement. On contrôle le tout via un petit écran LCD sur le guidon, avec vitesse, jauge de batterie et niveau d’assistance en cours, plus quelques informations secondaires dont le kilométrage. Avec 80 Nm envoyés dans la roue arrière, le bloc n’a aucun mal à pousser le léger vélo bordelais, surtout dans le mode maximal (il y en a 5).

Le vélo pèse 22 kg après passage à l’électrique, à la répartition de poids équilibrée, puisque moteur et batterie sont au centre. Le Jean Fourche reste donc transportable si besoin, et assez maniable au guidon. Clairement, ce VAE amène une souplesse d’utilisation – surtout en charge ou enfant à l’arrière – avec des dénivelés qui ne feront plus peur. Si Bordeaux est assez plat pour pouvoir être traversé en vélo musculaire, ce Jean Foudre trouverait davantage sa place à Grenoble par exemple.

Et l’utilisation urbaine, avec ses arrêts fréquents, est facilitée par la transmission Shimano Nexus 7. Ce moyeu arrière permet de passer les vitesses à l’arrêt, et débarrasse du dérailleur. Le choix d’un 7 vitesses montre la volonté de polyvalence du vélo, cherchant à contenter le plus grand nombre. De plus, Virvolt propose un rayon d’action très large sur ce vélo, équipé de l’option grande batterie à 691 Wh. On pourrait ainsi couvrir facilement 80 à 110 km par charge selon la marque.

Or pour vérifier cela, et les premières impressions vécues sur les premiers tours de roues au sein de l’usine Renault de Flins, il faudra un essai plus complet. On espère ainsi tester prochainement ce Jean Fourche “Jean Foudre” équipé du Virvolt 900.

Un moteur Virvolt 900 adaptable sur votre vélo

On vous partage aussi une photo du second vélo présenté par Virvolt, non officiel, car il s’agit d’une conversion unique du Finna Avenue avec le kit 900. Ce superbe vélo espagnol est ici doté d’une batterie de capacité 378 Wh en format gourde, plus discrète. Le kit est disponible sur le site de Virvolt à 1 225 euros, à installer via professionnel uniquement, et à 1 525 euros en batterie 691 Wh. La marque précise que 98 % des vélos du marché sont compatibles.