Jean Foudre : ce vélo cargo électrique est Français, entièrement réparable et puissant

La marque bordelaise Jean Fourche a présenté le tout premier vélo électrique de son histoire, le Jean Foudre. Sa particularité ? Son moteur et sa batterie proviennent de fabricants français et sont entièrement réparables.

Mettre la durabilité et la réparabilité au cœur de son projet : voici l’ambition de Jean Fourche avec son tout premier vélo cargo électrique tout récemment introduit. Répondant au nom de Jean Foudre, ce modèle est le fruit d’un partenariat industriel passé aux côtés de Gouach d’un côté, et Virvolt de l’autre.

Le premier nommé fournit une batterie… réparable. « Une batterie sans colle, sans fil, sans soudure, entièrement démontable et réparable en moins de 10 minutes », explique le communiqué de presse de Jean Fourche.

Réparable au possible

D’une capacité de 430 Wh, cet accumulateur est assemblé à Haillan (33), « à partir de cellules de seconde vie issues des batteries des flottes en libre service ». Bref, une batterie reconditionnée qui correspond donc parfaitement à la philosophie du constructeur. À noter qu’une autonomie théorique de 80 km est annoncée par la marque.

Virvolt intervient quant à lui sur la motorisation du cycle. Son moteur est « réparable avec un simple jeu de clé Allen et l’ensemble des 92 pièces qui le compose sont disponibles à l’unité », est-il écrit. Placé au niveau du pédalier, il fournit un généreux couple de 80 Nm, nécessaire pour les démarrages et reprises au guidon d’un cargo.

Source : Jean Fourche Source : Jean Fourche

Ce système est associé à un capteur de couple. Pour rappel, ce type de capteur permet de recevoir une assistance électrique proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Cela offre une conduite dynamique, réactive et naturelle.

À l’arrière, la roue intègre un moyeu à vitesses intégrées — sept vitesses au total — signée Shimano (le Nexus 7). Cet équipement permet notamment de passer des rapports même à l’arrêt, mais aussi de ne jamais dérailler. En outre, le boîtier apporte une très bonne protection contre la pluie, les poussières et les chocs.

Moins de 25 kg sur la balance

Les trois niveaux d’assistance proposés sont complétés par un mode Walk, qui peut s’avérer très pratique si vous poussez votre vélo à pied alors qu’il est chargé de marchandises. Avec une capacité de charge de 170 kg, le Jean Foudre peut justement accueillir des courses alimentaires par exemple, mais aussi des passagers à l’arrière.

Son rack avant peut supporter une charge de 15 kg, contre 35 kg sur le porte-bagages arrière, qui est compatible avec un porte-bébé. Le transport d’adultes ne semble pas être possible. Là où ce cycle impressionne, c’est au niveau de son poids : 23 kg, ce qui est très léger pour un VAE cargo de type longtail.

Sa longueur de 172 cm, elle, est légèrement en dessous de ses concurrents : 195 cm pour le Gaya Cargo, 186 cm pour le Tern GSD S10 LR, 195 cm pour le O2feel Equo Cargo Power 7.1 ou encore 185 cm pour le Moustache Lundi 20.

Un seul point noir vient entacher sa fiche technique : les freins, des Shimano Alivio v-brake. Il aurait été préférable d’intégrer des freins à disque hydrauliques, considérés comme plus efficaces et plus mordants. Surtout, un vélo cargo électrique a pour vocation de transporter des personnes : la sécurité est donc un élément central.

Un prix modeste pour un longtail

Ce choix a le mérite de tirer le prix du vélo vers le bas : 2290 euros au total, voire 2190 euros pour les 50 premiers acheteurs. C’est l’un des tarifs parmi les plus abordables du marché sur le segment des longtail. Seul le Gaya Cargo parvient à lui tenir tête avec ses 2500 euros, lorsque le Decathlon Longtail R500Elec grimpe à 2800 euros.

Les livraisons du Jean Foudre sont prévues pour avril 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).