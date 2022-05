Le QD OLED arrive sur un nouvel écran PC, le MSI MEG 342C

Dell n'est pas le seul à lancer un écran PC QD-OLED, MSI a également pu utiliser la technologie de Samsung Display.

Après l’Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW) de Dell, et en attendant le moniteur de Samsung, c’est au tour de MSI d’utiliser la technologie d’écran de Samsung Display. Le constructeur taïwanais dévoile son tout nouvel écran PC en QD OLED.

Pour aller plus loin

Le QD-OLED de Samsung expliqué en 6 questions

Les extraterrestres ont de la concurrence

Il s’agit d’un écran incurvé de 34 pouces, comme l’Alienware, qui offre également un taux de rafraîchissement maximal de 175 Hz et une latence (gris à gris) de 0,1 ms au format 21:9.

Même si les rares informations jusqu’à présent ne le confirment pas directement, on peut supposer que le moniteur MSI utilise la même dalle QD-OLED que le modèle AW3423DW de Dell. Cela signifie que la dalle fait une définition de 3 440 × 1 440 pixels sur une diagonale de 34 pouces. Le rayon de courbure (1800R), le taux de rafraîchissement (175 Hz) et le temps de réponse (0,1 ms) correspondent exactement aux données clés de l’Alienware. Il ne serait donc pas surprenant que les avantages et les inconvénients de la nouvelle technologie de moniteur chez MSI soient similaires.

Pour rappel, l’écran PC Alienware a démontré de manière impressionnante les avantages d’un contraste élevé avec un vrai noir et des temps de réponse plus rapides par rapport aux moniteurs LCD. De plus, la combinaison avec la technologie Quantum Dot promet un spectre de couleurs énorme, ce que MSI souligne avec « 99,3% DCI-P3, 97,8% Adobe RGB et 139,1% sRGB« . Comptez également sur un capteur de lumière ambiante et une fonction KVM, qui traite plusieurs signaux vidéo et périphériques de manière à fournir une sortie unique.

Pour le moment, aucun prix ni de disponibilité, mais ça ne serait tarder.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.