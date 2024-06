Comment Asus fait beaucoup mieux que Microsoft : voici le ProArt PZ13

Dévoilé au Computex, ce PC 2-en-1 a de quoi faire de l'ombre à la Surface Pro 11 de Microsoft, et ce pour plusieurs raisons.

Il y a quelques jours, Microsoft a annoncé sa toute nouvelle Surface Pro 11. Un de ses nouveaux PC Copilot+. Cette tablette tactile, qui peut se transformer en ordinateur portable grâce à son clavier détachable, introduit deux grosses nouveautés : les Snapdragon X (oui, oui, ARM) avec un écran Oled QHD.

Mais Microsoft n’est pas le seul constructeur à miser sur les PC 2-en-1. Au Computex, Asus a dévoilé son ProArt PX13, une machine qui pourrait bien faire de l’ombre à la Surface Pro 11.

Un écran Oled tactile de 13 pouces

Le premier atout du ProArt PX13, c’est son écran. Cette tablette est équipée, nativement, d’un écran Oled tactile de 13 pouces, avec une définition de 3K et un format d’image de 16:10.

Seul bémol : le taux de rafraîchissement, qui est limité à 60 Hz. Mais pour une utilisation bureautique ou multimédia, cela devrait largement suffire.

Une machine fine et légère

Autre point fort du ProArt PX13 : son design. Cette tablette est extrêmement fine, avec seulement 9 mm d’épaisseur. Certes, c’est un peu plus que l’iPad Pro M4 13, qui affiche une épaisseur de 5,1 mm, mais cela reste tout de même très impressionnant. Et côté poids, le ProArt PX13 devrait également faire des heureux, avec seulement 0,85 kg sur la balance.

Mais le ProArt PX13 n’est pas qu’une belle coquille vide. Cette machine est équipée du nouveau SoC Snapdragon X, couplé à 16 Go de RAM LPDDR5X 8400 MHz. Et pour ne rien gâcher, le ProArt PX13 est également équipé de deux ports USB 4, d’un lecteur de cartes SD (et non microSD), et d’un clavier détachable fourni par défaut. Et pour les amateurs de dessin ou de prise de notes, sachez qu’un stylet Asus Pen 2.0 est également proposé en option.

Un prix plus attractif que la Surface Pro 11

Enfin, dernier point et non des moindres : le prix. Le ProArt PX13 est proposé à partir de 1299 euros, contre 1199 euros pour la version LCD de la Surface Pro 11. Mais si l’on compare les versions Oled, l’écart se creuse : il faut, en effet, débourser pas moins de 1800 euros pour la Surface Pro 11, contre « seulement » 1299 euros pour le ProArt PX13. De quoi faire réfléchir les plus indécis.

Alors, faut-il craquer pour le ProArt PX13 d’Asus ? Si l’on se fie à ses caractéristiques techniques et à son prix bien plus attractif que la Surface Pro 11, la réponse est oui. Reste à voir si ce PC 2-en-1 tiendra toutes ses promesses dans la vie de tous les jours. Affaire à suivre, donc.