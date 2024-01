Test Corsair K55 Core : un clavier à membrane convaincant et pas cher

Après un K70 Core mécanique et convaincant, Corsair poursuit le développement de sa gamme accessible avec un nouveau K55 Core, à membrane, et proposé pour moins de 50 euros.

Le clavier gamer Corsair K55 Core est un modèle particulièrement abordable puisque sous la barre des 50 euros. À ce tarif, il faudra logiquement faire l’impasse sur les interrupteurs mécaniques et se contenter de touches à membrane. En dehors de cette limitation logique, le K55 Core dispose de tous les atouts d’un bon clavier de jeu.

La compatibilité avec la suite iCue est de mise et le clavier s’équipe d’un anneau dédié aux contrôles multimédias. Il profite aussi d’un éclairage RGB de qualité, grâce à la plaque réfléchissante positionnée sous ses interrupteurs. En clair, ce nouveau modèle semble parfaitement adapté pour les joueurs au budget serrés qui n’ont pas nécessairement d’attrait pour les claviers mécaniques.

Comme un air de déjà vu

Bien qu’il ne s’agisse pas du même modèle, ce nouveau K55 Core partage de nombreuses similitudes avec le K70 Core présenté il y a quelques mois. Le clavier s’organise autour d’un châssis plein format entièrement construit en plastique noir et, de fait, plutôt léger. Il a cependant été renforcé en interne et ne souffre d’aucune faiblesse à la torsion.

À la différence de la plupart des claviers mécaniques, les touches ne reposent pas directement sur la plaque supérieure, mais sont légèrement en retrait. Ce choix à deux avantages : rendre le clavier plus fin et élégant, tout en permettant d’y adjoindre une plaque réfléchissante favorisant la diffusion de l’éclairage RGB.

Le pari est réussi puisque le K55 Core se montre fin avec des touches elles-mêmes plus fines que le format traditionnel. Ces dernières s’associent à un éclairage RGB personnalisable à 10 zones particulièrement réussi grâce aux particularités que nous évoquions juste au-dessus. Celui-ci est lumineux, très coloré et bien mis en avant par la plaque réfléchissante.

S’il se limite à de traditionnelles touches en ABS, le K55 Core se voit toutefois doté de quatre boutons supplémentaires dédiés aux contrôles multimédias. Ils remplacent de manière très correcte la molette que l’on retrouve souvent sur les claviers de jeu. En plus des LED d’état, cette zone d’action est complétée par un bouton dédié au contrôle de l’éclairage RGB et un second permettant de verrouiller certaines touches en mode jeu.

Sans grande surprise pour un clavier de cette gamme, la connectique est assurée par un très classique câble USB non tressé et non amovible. Le K55 Core fait également l’impasse sur un éventuel repose-poignet, qui était pourtant fourni avec la génération précédente. Une petite déception donc, même s’il n’est franchement pas indispensable ici compte tenu de l’épaisseur toute relative du clavier.

Enfin, Corsair semble avoir utilisé la même base que le K70 Core puisqu’une fois le clavier retourné, on y retrouve les mêmes motifs et les patins escamotables qui autorisent un ajustement de l’inclinaison. Ici encore, une unique hauteur est proposée.

Des touches à membrane pas si décevantes

Sans dénigrer les capacités des touches à membrane, il sera difficile pour le K55 Core de rivaliser avec des modèles mécaniques. Pour autant, et si vous appréciez les interrupteurs tactiles, vous pourriez bien y trouver votre compte. En effet, les touches tentent de calquer leur expérience de frappe sur celles des switches de type Cherry MX Brown.

Sous le doigt, on ressent une résistance affirmée en début de course, et une chute linéaire une fois ce point de résistance franchi. Forcément, la frappe ne sera pas enregistrée au moment du passage de ce point de résistance, mais bien en fin de course, membrane oblige. Il en découle une expérience de frappe finalement très convaincante (pour un clavier à membrane).

Les touches tombent dans les travers classiques de la membrane avec une réactivité tout simplement moyenne et une mollesse toujours bien présente, mais le K55 Core n’est pas pour autant un clavier désagréable à utiliser. En rédaction, il s’en sort très bien et ne m’a pas fait perdre en efficacité. Seuls le « confort » et le feeling en prennent réellement un coup.

En jeu cependant, on aura tendance à lui préférer un clavier mécanique doté d’interrupteurs linéaires, qui permettent d’enchaîner les actions avec plus d’efficacité et surtout plus de précision. Rappelons que, s’agissant d’un modèle à membrane, la frappe ne sera enregistrée qu’en fin de course et cela a nécessairement un impact pour les joueurs habitués aux switches linéaires rapides. Enfin, et toujours lié à son positionnement tarifaire, le K55 Core ne fournit qu’un rollover sur 12 touches.

Toutes les fonctionnalités d’un grand

Malgré son positionnement tarifaire, le K55 Core profite d’une compatibilité complète avec le pilote Corsair iCue. L’interface permet notamment de modifier l’attribution de chaque touche et même des différents boutons spéciaux qui pourront agir alors des touches de macro dédiées. Les options sont nombreuses, avec des raccourcis clavier, des fonctionnalités de la souris ou d’autres liées au système d’exploitation.

L’éclairage RGB est, lui aussi, personnalisable, mais se limite à dix zones distinctes. Il est donc impossible de modifier unitairement l’illumination des touches. Là encore, de nombreuses options sont proposées et chaque zone peut être modifiée indépendamment des autres. Un onglet est par ailleurs dédié aux effets d’éclairage hors iCue.

On dispose aussi de quelques réglages « pratiques » pour désactiver certaines touches à l’aide du bouton dédié présent en haut à droite du clavier. Enfin, tous les réglages cités jusque-là pourront être stockés dans des profils à associer aux jeux et applications pour une bascule automatique.

Prix et disponibilité du clavier Corsair K55 Core

Le clavier Corsair K55 Core est disponible au prix conseillé de 50 euros.