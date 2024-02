Test Alienware Pro : le clavier gaming pro selon Dell

En parallèle de sa souris éponyme, Alienware a lancé son clavier gamer à destination des joueurs les plus exigeants. Au programme : format 75 %, interrupteurs interchangeables lubrifiés et triple connectivité. A-t-il les arguments pour se faire une place sur notre bureau ? Réponse dans notre test complet !

Le clavier gamer Alienware Pro est un modèle haut de gamme au format 75 %. Son design soigné accueille des interrupteurs linéaires lubrifiés en usine qui pourront être remplacés à chaud. La marque, comme nombre de ses concurrents, a aussi fait un effort sur l’isolation phonique du châssis pour améliorer sensiblement l’expérience de frappe.

Ce modèle sans-fil dispose par ailleurs d’une triple connectivité, qui permet de l’utiliser aussi bien via une liaison dédiée 2,4 GHz qu’en Bluetooth et même en filaire pour s’affranchir des problèmes d’autonomie. En clair, cet Alienware Pro semble avoir tous les arguments pour convaincre les joueurs, à l’exception peut-être de son tarif très élevé de 220 euros.

Design et ergonomie

Si la souris Alienware Pro paraissait s’inspirer très nettement de la G Pro X Superlight 2, c’est plutôt du côté du clavier G715 que l’inspiration semble avoir été prise ici. Le clavier Alienware Pro est construit autour d’un châssis dont la base est composée de plastique, surmonté d’une plaque en métal sur laquelle reposent les interrupteurs.

Alienware a néanmoins réalisé un excellent travail d’assemblage et de conception puisque la plaque supérieure s’intègre parfaitement et tout en rondeur au reste du châssis. L’impression d’avoir sous les doigts une coque monobloc est vraiment présente tout en donnant un *feeling* très premium au clavier.

Les interrupteurs mécaniques sont quant à eux installés à même cette plaque supérieure et paraissent ainsi flotter au-dessus de cette dernière. La livrée blanche de notre exemplaire de test permet par ailleurs à l’excellent éclairage RGB de se refléter efficacement. Par ailleurs, Alienware équipe son clavier « Pro » de touches en plastique PBT, plus durables, et plus premium.

Avec son format 75 %, ce modèle fait donc l’impasse sur le pavé numérique, dans l’optique de gagner de précieux centimètres sur le tapis de souris. Il ne dispose pour autant pas de contrôles supplémentaires tels qu’une molette de contrôle du volume. En dehors de ses différents raccourcis via la touche « Fn », le seul ajout notable est la touche P qui siège tout en haut à droite.

Tous les autres appendices sont relégués sur la tranche supérieure, autour du logo de la marque. En dehors du port USB C, l’Alienware Pro intègre un commutateur d’alimentation ainsi qu’un bouton permettant de basculer entre les différents modes de connexion. Ce dernier s’accompagne d’un jeu de LED d’indication qui n’a finalement que peu d’intérêt en raison de son emplacement. Un retour visuel au niveau des interrupteurs aurait été bien plus commode et utile au quotidien.

Ce qui s’apparente à un bouton estampillé « K PRO » est en réalité le *dongle* USB utilisé pour la liaison sans-fil. Un simple appui sur ce dernier permet de le déloger. Il suffit ensuite de le connecter à notre ordinateur directement ou grâce à la rallonge USB et son très discret adaptateur. Ces éléments s’accompagnent aussi d’un outil d’extraction des capuchons et interrupteurs.

Pour finir, le clavier est maintenu en place par un large patin antidérapant à l’avant et deux pieds escamotables positionnés sur l’arrière. Ces derniers se déploient de manière latérale et disposent seulement d’une seule position, là où l’on retrouve en général deux réglages distincts. Sans que cela soit réellement dérangeant à l’usage, le clavier ne profite donc que de deux inclinaisons et n’est pas fourni avec un repose-poignet.

Autonomie et connectivité

En termes de connectivité, il n’y a rien à redire. Alienware a doté son clavier haut de gamme d’une liaison dédiée à 2,4 GHz qui s’est montrée efficace durant toute la durée de notre test. Elle est secondée par une connexion Bluetooth (jusqu’à trois appareils) qui permet une bascule aisée entre plusieurs appareils et une utilisation en déplacement sur des appareils nomades. Encore une fois, on regrette l’absence d’un réel retour visuel lors de la bascule entre les méthodes de connexion. Enfin, notez que le clavier peut logiquement être utilisé en filaire.

Malgré de belles promesses de la part de la marque, l’autonomie de ce clavier est décevante. Dans sa configuration par défaut, avec l’éclairage RGB activé et en utilisant la liaison 2,4 GHz, le clavier n’aura tenu que trois jours avant de rendre son dernier souffle. C’est tout simplement le pire élève de sa catégorie, bien que Dell annonce pas moins de 1800 heures loin du chargeur une fois l’éclairage RGB coupé.

Performances

Alienware ne livre que peu d’informations à propos des interrupteurs qui équipent ce clavier. C’est tout juste si l’on sait qu’il s’agit de *switches* linéaires lubrifiés avec une force d’activation nécessaire de 40 g. En pratique, on se rapproche d’interrupteurs rouges relativement classiques.

Le travail de lubrification et l’insertion de couches isolantes au sein du châssis permettent au clavier d’offrir une expérience de frappe réellement satisfaisante et sans bruits parasites. Si l’on n’atteint pas le feeling des modèles de GG tels que le Berserker, on reste sur une expérience très convaincante.

En termes de performances brutes, ces interrupteurs linéaires sont relativement classiques et s’adapteront sans mal à tous les titres, même les plus exigeants. De mon côté, il a principalement été mis à l’épreuve sur Sea Of Thieves, mais il s’en sort également très bien sur Call Of Duty. Le point d’activation semble positionné à une hauteur relativement classique et ne rend donc pas ces interrupteurs ultraréactifs. Néanmoins, à un tel tarif, on aurait apprécié la présence de *switches* optiques paramétrables.

Le clavier a par ailleurs été utilisé pour la rédaction de ce test et s’est montré là encore très agréable. On pourrait simplement lui reprocher de ne pas être fourni avec un repose-poignet, qui aurait amélioré encore un peu plus l’expérience de frappe.

Fonctionnalités

Encore un peu jeune, le pilote Alienware Command Center est néanmoins indispensable pour personnaliser les options du clavier. L’interface manque un peu de clarté et de modernité et la marque a encore des efforts à fournir sur ce point. Néanmoins, on y retrouve les réglages essentiels de tout bon clavier *gamer* qui se respecte.

Le premier onglet est, par exemple, dédié à la personnalisation de l’excellent éclairage RGB. Différents effets sont proposés tout ainsi qu’un paramétrage touche par touche pour adapter l’éclairage finement en fonction des goûts et des couleurs de chacun.

Les fonctions de chaque touche sont ajustables dans un second onglet dédié. Là encore, les options s’ajustent touche par touche et se limitent à la définition de raccourcis clavier ou de macros. Le logiciel n’offre, par exemple, aucun accès à des raccourcis système comme peuvent le faire la plupart des concurrents. C’est notamment sur ce point qu’Alienware a encore des efforts à fournir pour rivaliser réellement avec des marques comme Corsair ou Logitech.

Il est néanmoins possible de définir des profils de configuration en fonction du jeu en cours d’utilisation, mais l’interface est tellement brouillonne que nous n’avons pas réellement réussi à comprendre son fonctionnement…

Prix et disponibilité du clavier Alienware Pro

Le clavier Alienware Pro est disponible au prix conseillé de 220 euros.