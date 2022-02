Lumix GH6 : Panasonic lance son nouvel appareil photo de référence pour la vidéo

Panasonic vient de dévoiler son nouveau Lumix GH6. Ce nouveau boîtier hybride micro 4/3 aura la lourde tâche de succéder à l'une des caméras de référence pour les amateurs comme les professionnels.

L’annonce était attendue. Elle a ensuite été retardée. Mais le nouveau Panasonic Lumix GH6 est enfin là. Le constructeur japonais a en effet dévoilé, ce mardi, son nouvel appareil photo hybride doté d’un capteur micro 4/3 et destinée à la capture de séquences en vidéo.

Le lancement de ce nouveau boîtier était d’autant plus attendu qu’il devrait permettre d’initier une nouvelle gamme d’appareils photo du côté de Lumix. La gamme GH est en effet généralement celle sur laquelle s’appuie l’ensemble des nouveaux produits Lumix en micro 4/3. Ainsi, le Lumix GH5 a servi de base au développement des Lumix G9 et GX9, davantage orientés vers la photo. Avec l’arrivée du GH6, on peut donc s’attendre à une nouvelle gamme d’appareils photo micro 4/3 en parallèle du développement de la gamme Lumix full frame avec les Lumix S5 et Lumix S1.

Un Lumix GH6 qui mise fort sur la vidéo

Du côté du capteur photo, Panasonic a décidé d’augmenter la définition de son appareil orienté vidéo. On passe ainsi d’un capteur de 20,3 mégapixels sur le Lumix GH5 à une définition de 25,2 mégapixels sur le Lumix GH6. De quoi permettre de capturer non seulement des séquences vidéo en 4K (3840 x 2160) ou en C4K (4096 x 2160), mais également en 5,7 K (5728 x 3024) au ratio 17:9. Un mode anamorphique au format 4:3 est également prévu en 5,8 K (5760 x 4320). Le capteur est par ailleurs stabilisé sur 5 axes, de quoi permettre pour Panasonic d’annoncer jusqu’à 7,5 stops de stabilisation.

Du côté de l’échantillonnage et de la décimation, le Panasonic Lumix GH6 va permettre par exemple la capture de séquences en 5,7 K 60p 4:2:0 10 bits en LongGOP avec le codec H.265. Pour la définition C4K, le boîtier peut monter jusqu’à du 4:2:2 10 bits en 60p en ALL-Intra.

Le Panasonic Lumix GH6 // Source : Panasonic Le Panasonic Lumix GH6 // Source : Panasonic

Mais l’une des principales nouveautés du Lumix GH6 réside dans l’intégration des codecs Apple ProRes pour la capture en vidéo. Deux formats sont ainsi proposés, jusqu’en 5,7 K : le ProRes 422 HQ et le ProRes 422. Bien évidemment, ces codecs sont plus lourds et nécessitent par exemple une écriture à 1,9 Gbps pour la version 422 HQ en 30p et 1,3 Gbps pour la version 422 en 30p. La compatibilité avec les codecs d’Apple pour le DCI 4K et le Full HD arriveront cependant dans un second temps, via une mise à jour logicielle du boîtier.

Autre nouveauté bienvenue sur le mode vidéo, l’arrivée de deux modes spécialement conçus pour les vidéos ralenties, les modes variable framerate (VFR) et high framerate (HFR). Le premier va permettre d’enregistrer des séquences vidéo avec jusqu’à 300 images par seconde tandis que le second va monter, de manière constante, à 240 images par seconde. Panasonic a également intégré un mode « Real-time HDR » permettant de capturer des séquences vidéo avec deux sensibilités ISO différentes pour enregistrer une plage dynamique plus large encore. Par défaut, ce mode va permettre de capturer des séquences à 800 et 12 800 ISO mais peut passer à 2000 et 12 800 ISO en V-Log.

La photo n’est pas oubliée

Concernant le boîtier en lui-même, le Lumix GH6 est doté d’un viseur Oled de 3,68 millions de points ainsi que d’un écran LCD de 3 pouces affichant 1,84 million de points. Cet écran est par ailleurs tactile et sur rotule et peut également être incliné pour libérer un peu d’espace vis-à-vis des connectiques. Du côté des connectiques et cartes mémoire justement, on va retrouver une prise HDMI plein format accompagnée d’une prise USB-C pour l’alimentation, d’une entrée micro au format jack 3,5 mm, d’un tiroir pour carte CFexpress Type B ou d’un tiroir par carte SD compatible UHS-II.

La photo n’a pas été oubliée non plus sur le Panasonic Lumix GH6 puisque le constructeur a intégré un mode 100 mégapixels permettant de capturer 8 images consécutives, y compris à main levée, qui serviront à générer un cliché à très haute définition.

Le Panasonic Lumix GH6 sera disponible à la mi-mars. Il sera proposé en trois kits :

Panasonic Lumix GH6 : 2199 euros

Panasonic Lumix GH6 + objectif Lumix G 12-60 mm (f/3,5-5,6) : 2399 euros

Panasonic Lumix GH6 + objectif Leica DG 12-60 mm (f/2,8-4,0) : 2799 euros

