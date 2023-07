Chat, insecte, oiseau… partagez vos plus belles photos sur le thème des animaux

À poil, à écailles ou à plumes, vous avez une semaine pour partager vos photos d'animaux favorites.

Nouvelle quinzaine, nouvelle édition du concours photo de Frandroid. Après les deux premiers concours, sur le thème du soleil et de la musique, remportés respectivement par Jules et par Renaud, il est désormais temps d’annonce le thème de cette troisième édition : les animaux.

Veau, vache, cochon, insecte, oiseau, chien, chat, poisson ou serpent, libre à vous de nous proposer les photos sur ce thème plutôt large. Bien évidemment, il s’agit d’un thème et vous pouvez très bien vous en inspirer sans prendre nécessairement un animal comme sujet principal de votre photo, ou en photographiant plusieurs animaux différents.

Comment participer au concours photo

Comme pour chaque édition du concours, vous avez une semaine, jusqu’au 12 juillet à 9h00, pour nous envoyer votre cliché par mail à concoursphoto@frandroid.com. Les quatre finalistes seront sélectionnés par la rédaction avant de soumettre les quatre photos au vote des lecteurs pendant une semaine.

Pour rappel, n’oubliez pas d’accompagner votre photo d’un court texte permettant de donner le contexte de la photo et d’indiquer avec quel appareil photo, smartphone, drone ou action cam elle a été prise. N’hésitez pas non plus à indiquer si la photo a été retouchée ou éditée, et avec quel logiciel, et à nous fournir le fichier original. Les retouches sont bien évidemment autorisées, mais les images générées entièrement par intelligence artificielle ne sont pas recevables.

En participant au concours photo Frandroid, vous acceptez que votre photo soit publiée sur le site dans le cadre du concours. Enfin, bien évidemment, vous devez être l’auteur de la photo, c’est tout le principe.

