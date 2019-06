DJI entre sur le marché des robots, mais pas n’importe comment. L’entreprise spécialiste des drones cible les étudiants.

Le DJI RoboMaster S1 ressemble à une sentinelle autonome prête à protéger la maison du futur, et ce sera peut-être un jour le cas. À l’heure actuelle, DJI affirme qu’il s’agit simplement du robot le plus avancé sur le marché pour les étudiants.

Conçu pour voir et entendre le monde qui l’entoure, le S1 dispose de 31 capteurs pour cartographier son environnement, soit davantage de capteurs que dans les drones DJI. On retrouve également une caméra à la première personne (FPV), il peut ainsi être programmé pour réagir, entre autres choses, de différentes manières : applaudir ou gesticuler, reconnaître ou réagir aux autres robots S1. Enfin, étrange, il possède un dispositif de projection de billes de gel.

Vous le recevez complètement démonté, le S1 (abréviation de Step 1) est désassemblé en 46 parties, qui, selon DJI, peuvent être assemblées en environ 2 à 4 heures. Sa conception modulaire et ses six ports de modulation de largeur d’impulsion (PWM) vous permettent de modifier le S1 et de connecter des accessoires tiers supplémentaires comme des haut-parleurs ou des LED. Il a, au total, six servomoteurs de 100 watts avec des roues Mecanum. Ces roues permettent au robot de se diriger dans toutes les directions : aussi bien sur le côté que vers l’avant et l’arrière.

Le RoboMaster S1 sert avant tout à combattre d’autres robots S1, en équipe ou en solo. Il est contrôlé avec un smartphone ou une tablette, et fonctionne avec un gamepad vendu en option. Du côté de la programmation, il peut être programmé avec Scratch 3.0 ou Python, et il a également une interface qui permet de faire de la programmation simplifiée.

Le S1 n’est que le début de l’initiative de DJI dans le domaine de la formation à la robotique, l’entreprise prévoit des cours, du matériel pédagogique, des événements qui iront dans ce sens. Le RoboMaster S1 est disponible aux États-Unis au prix de 499 dollars (environ 440 euros) à compter du 12 juin, et nous n’avons pas encore eu d’infos sur sa disponibilité en Europe.

