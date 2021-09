iPhone 13 : assurez-les à prix mini chez Coverd avant même de les recevoir

Les iPhone 13 viennent d'être annoncés et, comme c'est souvent le cas chez Apple, les tarifs pratiqués sont relativement élevés. Si vous désirez les précommander et que vous êtes soucieux de les garder longtemps en bon état, Coverd vous propose de les assurer. Et ce, même si vous ne les avez pas encore reçus.

C’est désormais officiel, Apple a dévoilé ses iPhone cuvée 2021. Les 4 modèles de la gamme iPhone 13 sont disponibles en précommande depuis aujourd’hui, vendredi 17 septembre. La sortie officielle a lieu 7 jours plus tard, le 24 septembre.

Si vous avez peur de faire tomber votre tout nouvel iPhone lors de son unboxing — cela arrive plus souvent qu’on ne le croit —, Coverd vous propose de le préassurer. En effet, l’assureur français est capable de couvrir votre smartphone même si vous ne l’avez pas encore entre les mains. Vous serez donc protégé par l’assurance Coverd dès la réception de votre nouvel iPhone.

D’autant que Coverd offre un mois d’assurance pour les lecteurs de Frandroid. Pour en profiter, il suffit d’entre le code COVERDCARE lors de la souscription.

Que couvre l’assurance Coverd

Si l’offre de Coverd est aussi intéressante, c’est notamment parce qu’elle est très facile à comprendre. Contrairement à des sociétés d’assurance traditionnelles, Coverd expose clairement ce qu’elle prend, ou ne prend pas en charge. Ainsi, vous n’avez pas à explorer les petites lignes du contrat puisqu’il n’y en a pas. Contre une souscription mensuelle sans engagement, Coverd vous protège contre :

Pour toute couverture de sinistre, Coverd demande une franchise de 30 à 50 euros selon les modèles de smartphone. Une somme importante, mais qui reste toutefois bien inférieure au coût de réparation d’un smartphone dans un centre agréé. Surtout, Coverd n’applique pas de limite annuelle de déclarations de sinistres. Vous pouvez donc faire appel à l’assurance autant de fois que nécessaire, ce qui n’est pas commun dans ce secteur.

Enfin, Coverd propose d’assurer votre équipement contre le vol. Cette option facturée entre 1 et 4 euros supplémentaires couvre les vols par agression et par effraction, mais pas ceux à la tire.

Comment Coverd gère la réparation de votre smartphone

Si vous avez déjà eu affaire à une assurance traditionnelle, l’expérience avec Coverd est très différente. La startup lyonnaise dépoussière l’univers de l’assurance en proposant un service rapide et simple à utiliser.

Lors d’un sinistre, tout va très vite avec Coverd. La première étape pour l’utilisateur consiste à déclarer son sinistre sur son espace client, disponible sur le site de l’assurance. Pas besoin d’envoyer de la paperasse par voie postale ou encore de patienter des heures au téléphone : toutes les démarches se passent 100 % en ligne, ce qui présente un gain de temps significatif.

Une fois la déclaration initiale effectuée, Coverd s’engage à récupérer votre smartphone dans les 24 heures, afin de ne pas faire retarder la réparation. L’assureur propose deux options pour réparer votre smartphone :

Coverd vous envoie une box de prise en charge prépayée. Glissez-y le téléphone puis expédiez-le vers l’atelier de réparation.

Rendez-vous dans un magasin de la marque de votre smartphone pour qu’il procède lui-même à la réparation. Vous devez avancer les frais, mais Coverd vous remboursera dans les 48 heures après avoir reçu les justificatifs.

Pour chacune de ces options, Coverd vous permet d’obtenir un smartphone de remplacement le temps de la réparation. Un point important qui permet de ne pas être déconnecté plus de quelques heures.

Enfin, Coverd ne fait appel qu’à des réparateurs agréés. Ce qui signifie que les réparations sont effectuées avec des pièces d’origines et en respectant les procédés de la marque. C’est ce qui permet par exemple de conserver la garantie même si le téléphone a été ouvert. S’il n’est pas réparable, alors Coverd vous le remplace par un modèle équivalent.

L’assurance Coverd vs l’AppleCare+

Apple dispose aussi de sa propre assurance pour iPhone. Mais celle-ci n’offre pas totalement le même niveau de garantie que celle proposée par Coverd. Découvrez dans ce tableau les différences à noter entre les deux services dans le cas d’un iPhone 13.

Coverd AppleCare+ Prix 10,90 €/mois 229 €/deux ans Paiement Mensuel Comptant Franchise 50 € 29 € pour l'écran, 99 € pour le reste Nombre de réparations Illimité 2 par an pendant 2 ans Assurance contre le vol Oui, en option à 4 €/mois Non Réparateurs agrées Oui Oui

Même si l’AppleCare+ affiche un prix légèrement inférieur (9,54 €/mois), le service ne propose pas le même niveau de garantie. Par exemple, l’assurance d’Apple ne couvre que 2 sinistres par an, alors que Coverd n’applique aucune limite. Il faut également noter que l’AppleCare+ ne permet d’assurer que des appareils neufs dans un délai de 60 jours après l’activation du produit. Chez Coverd, vous pouvez assurer des smartphones plus anciens, même s’ils reconditionnés ou d’occasion.

Comment souscrire à Coverd

Coverd vous donne la possibilité d’assurer votre futur iPhone 13, même si vous ne l’avez pas encore entre les mains. Il vous suffit de sélectionner un iPhone 13 lorsque vous souscrivez à l’assurance. Ainsi, votre téléphone est couvert dès lors que vous le recevez.

Coverd permet aussi d’assurer tous les types de téléphones qu’ils soient neufs, d’occasion ou encore reconditionnés. Et tout ceci, sans engagement. Il est par exemple possible d’y souscrire aussi bien pour quelques mois que plusieurs années. Aucuns frais ne seront facturés si vous décidez d’arrêter votre souscription.

L’assurance se démarque enfin de la concurrence grâce à ses tarifs. L’entreprise française propose l’une des assurances les plus compétitives du marché. Voici les tarifs pour la nouvelle gamme d’iPhone :

10,90 euros par mois pour l’iPhone 13 et le 13 mini

11,90 euros par mois pour l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max

En complément, l’option contre le vol est proposée à partir de 4 euros par mois.

Les lecteurs de Frandroid ont droit à un mois d’assurance Coverd offert. Pour en bénéficier, vous n’avez qu’à entrer le code COVERDCARE lors de la souscription.